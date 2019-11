Tetes Air Mata Kembar Timnas Indonesia U-19 Yang Penuhi Impian Sang Ayah

Bagus dan Bagas mengantarkan timnas Indonesia U-19 mentas di Piala Asia 2020.

Timnas Indonesia U-19 mengunci satu tiket ke Piala Asia 2020 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan. Itu setelah, timnas U-19 menahan imbang Korea Utara, dengan skor 1-1.

Bermain di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (10/11) malam, kembar timnas U-19 Bagas Kaffa dan Bagus Kahfi tampil sejak menit awal untuk Garuda Asia.

Keduanya mewujudkan mimpi sang ayah, sebagaimana dicuitkan oleh Bagas lewat akun Twitter pribadinya. Keduanya pun sampai menangis, bisa merasakan GBK, markas utama timnas.

"'Mas, bapak ingin lihat sampean berdua ditonton banyak orang main di GBK,' omongan bapakku ketika saya masih sepuluh tahun," tulis Bagas, yang berposisi sebagai bek itu.

"Kata-katanya yang selalu membuat pacuan saya untuk mewujudkan keinginannya, and last night we did it [semalam, kami melakukannya]," tutup pemain asal Magelang tersebut.

Indonesia sempat tertinggal pada babak pertama, mereka kemudian mampu menyamakan kedudukan, lewat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Bagus, pada menit ke-60.

Total Indonesia menjadi juara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-20 2020 dengan raihan tujuh poin. Enam poin didapat dari kemenangan atas Timor Leste dan Hong Kong, kemudian satu poin jasil imbang versus Korut.