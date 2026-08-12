Kristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi dan timnas Portugal, menyampaikan pesan dukungan dan belasungkawa kepada rival historisnya, Lionel Messi, bintang Argentina, setelah kematian ayahnya Jorge Messi di usia 68 tahun, dalam sebuah gestur kemanusiaan yang melampaui persaingan panjang antara dua bintang sepakbola paling menonjol dalam sejarah.

Jorge Messi meninggal dunia pekan lalu setelah perjuangan panjang melawan penyakit, sementara kapten timnas Argentina itu menuliskan pesan menyentuh melalui "Instagram" yang di dalamnya ia berbicara tentang kehilangan sang ayah serta peran besar yang dimainkannya dalam hidup dan perjalanan sepakbolanya.

Ronaldo mendukung Messi dalam cobaannya

Meski bertahun-tahun terjadi persaingan sengit antara Ronaldo dan Messi dalam memperebutkan puncak sepakbola dunia, bintang Portugal itu memilih untuk berdiri di sisi rivalnya pada momen sulit ini.

Ronaldo membalas pesan Messi dengan kata-kata singkat, namun membawa banyak dukungan, di mana ia menulis "Pelukan besar untukmu dan orang-orang tercintamu pada momen sulit ini, Leo. Tetaplah kuat".

instagram

Pesan Ronaldo ini menegaskan bahwa persaingan di dalam lapangan tidak menghapus sisi kemanusiaan di luar lapangan hijau, setelah selama bertahun-tahun keduanya terlibat dalam salah satu persaingan individu paling terkenal dalam sejarah permainan ini.

Messi meratapi ayahnya dengan kata-kata menyentuh

Messi telah mengungkapkan rasa sakitnya yang mendalam setelah kepergian sang ayah, dalam pesan panjang yang di dalamnya ia menyingkap sulitnya menerima gagasan tentang ketiadaan sang ayah dan ketidakmampuannya untuk berbicara dengannya lagi.

Bintang Argentina itu berkata: "Ayah, aku masih tidak percaya kau telah pergi. Aku tidak jatuh, atau lebih tepatnya, aku tidak ingin jatuh".

Ia menambahkan: "Sangat sulit bagiku membayangkan bahwa aku tidak akan melihatmu lagi, dan bahwa kita tidak akan berbicara bersama lagi. Aku tahu kau menderita, dan mungkin ini yang terbaik untukmu, tetapi kau pergi terlalu cepat. Masih ada banyak hal yang bisa kita nikmati bersama".

Messi melanjutkan sembari mengenang salah satu harapan ayahnya: "Kau sering memintaku untuk bermain di Piala Dunia terakhir, dan pada hari-hari menjelang dimulainya, kondisimu mulai memburuk secara drastis".

"Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu"

Messi mengungkapkan besarnya kekosongan yang ditinggalkan kepergian ayahnya dalam hidupnya, sembari berkata: "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu, dan aku tidak tahu bagaimana aku akan terus melangkah maju".

Ia menambahkan: "Aku hanya bermain sepakbola, dan sekarang aku punya banyak keraguan tentang apakah aku akan terus melakukannya lebih lama".

Kapten Argentina itu mengenang peran yang dimainkan ayahnya di sisinya sejak awal kariernya, sembari bertanya dalam pesan menyentuh: "Mengapa kau tidak bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, sampai kita bisa mengakhiri perjalanan ini bersama?".

Ayahnya, teman perjalanan sejak awal

Messi terikat dengan ayahnya dalam hubungan yang sangat erat sepanjang hidupnya, dan Jorge selalu hadir di berbagai fase perjalanan kariernya, sejak awal bersama Newell's Old Boys hingga mencapai puncak sepakbola dunia.

Jorge bukan sekadar ayah bagi bintang Argentina itu, tetapi memainkan peran mendasar dalam mengelola kariernya, karena ia adalah agennya dan salah satu orang paling menonjol yang mendampinginya dalam keputusan-keputusan sepakbolanya, serta memiliki peran penting dalam mengelola aspek-aspek komersial yang terkait dengan nama Messi.

Messi dalam pesannya telah menyinggung bahwa kebahagiaan ayahnya terkait dengan melihat keluarganya dalam keadaan baik, dan secara khusus menyaksikannya bermain sepakbola, sebuah kebiasaan yang menyertainya sejak kecil hingga mencapai puncak kejayaan sepakbolanya.

Dan pada momen menyedihkan ini, suasana persaingan antara Messi dan Ronaldo lenyap, digantikan oleh pesan kemanusiaan dari salah satu bintang sepakbola terbesar kepada rival historisnya, menegaskan kepadanya bahwa belasungkawa melampaui batas-batas lapangan.

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