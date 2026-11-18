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Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis sekaligus kandidat presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengungkap langkah-langkahnya dalam membentuk tim pemenangan. Ia menegaskan telah berkonsultasi dengan sejumlah tokoh terkemuka di sepak bola internasional serta para pakar tata kelola untuk menyusun program kampanye yang berlandaskan pandangan berbeda dalam mengelola olahraga ini.

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Pernyataan Diallo disampaikan dalam konferensi pers yang digelar setelah ia resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden FIFA dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Saat itu, ia mendapat pertanyaan mengenai sosok-sosok yang akan bergabung dalam tim kampanyenya, serta peran yang akan dijalankan timnya dalam persaingan memperebutkan kepemimpinan badan yang bertanggung jawab mengatur sepak bola dunia.

Presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu menjelaskan bahwa ia tidak hanya mengkritik gaya kepemimpinan FIFA saat ini di bawah Gianni Infantino, tetapi juga berupaya menawarkan alternatif dan gagasan praktis melalui program kampanyenya. Ia menambahkan bahwa persiapan untuk langkah ini sudah dimulai sebelum pencalonannya diumumkan secara resmi.

"Saya tidak ingin hanya sebatas mengkritik. Kami juga akan berkontribusi dan menyampaikan pandangan kami. Bahkan sebelum mencalonkan diri, saya telah berkonsultasi dengan puluhan orang yang terkait dengan FIFA, serta perwakilan organisasi internasional, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak, untuk mempelajari cara-cara pengelolaannya," ujar Diallo, seperti dikutip "Foot Mercato".

Kandidat presiden FIFA itu menambahkan bahwa ia juga meminta masukan dari sejumlah pakar tata kelola yang baik, sebagai bagian dari upayanya menyusun konsep menyeluruh tentang cara mengelola federasi internasional tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan tim pemenangannya telah memasuki tahap akhir.

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"Saya telah berkonsultasi dengan para pakar tata kelola yang baik. Kami sedang melakukan penyempurnaan akhir terhadap susunan tim, dan tim yang akan mendukung saya akan diumumkan nanti," lanjutnya, tanpa mengungkap nama-nama tokoh yang akan mendampinginya dalam kampanye ataupun peran yang akan mereka emban di dalam timnya.

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Dalam konteks yang sama, Diallo menetapkan salah satu isu utama yang akan menjadi fokus kampanyenya, yakni merestrukturisasi sistem pengambilan keputusan di FIFA dengan menghadirkan model manajemen baru yang memberi ruang lebih besar bagi partisipasi dan transparansi, alih-alih memusatkan kekuasaan di tangan satu orang.

Presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu menilai cara pengelolaan federasi internasional perlu diubah dari sisi pembagian tanggung jawab, terutama terkait keputusan-keputusan besar yang menyangkut masa depan sepak bola. Ia menekankan perlunya mekanisme yang lebih terbuka agar partisipasi dalam proses pengambilan keputusan bisa lebih luas.

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"Bentuk kepemimpinan yang bersifat perorangan, di mana keputusan-keputusan besar sepak bola diambil tanpa transparansi sama sekali, tidak bisa terus dipertahankan," kata Diallo terkait hal ini. Pernyataan tersebut mengisyaratkan penolakannya terhadap model manajemen yang menurutnya memberi presiden FIFA pengaruh besar dalam mengelola isu-isu utama.

Kandidat asal Prancis itu juga memaparkan konsep yang ingin ia terapkan jika memenangi pemilihan. Ia lebih memilih pemisahan yang lebih tegas antara tanggung jawab strategis dan tugas eksekutif sehari-hari, sehingga kewenangan di dalam organisasi internasional tersebut terbagi.

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"Saya akan mengusulkan model manajemen yang terbuka dan partisipatif, di mana presiden bertanggung jawab atas strategi dan visi, sementara pengelolaan operasional harian FIFA diserahkan kepada sekretaris jenderal," jelasnya.

Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan keinginan Diallo untuk menjadikan reformasi struktur manajemen FIFA sebagai salah satu pilar utama program kampanyenya, dengan berlandaskan gagasan mengurangi sentralisasi keputusan serta memperkuat peran lembaga dan pejabat eksekutif dalam mengelola urusan federasi internasional.

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Meski presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu belum mengungkap nama-nama yang akan mengisi tim pemenangannya, pengakuannya bahwa ia telah berkonsultasi dengan puluhan tokoh dan pejabat, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak, serta para pakar tata kelola, menunjukkan bahwa ia tengah membangun kampanye yang lebih dari sekadar melontarkan kritik. Ia menawarkan proyek manajemen alternatif yang berupaya meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai masa depan kepemimpinan sepak bola dunia.