Sejumlah media Italia melaporkan secara seragam bahwa penyerang FC Brugge itu ternyata belum menetapkan diri untuk berkarier di tim nasional Italia. Dalam pembicaraan dengan pelatih timnas baru Roberto Mancini serta direktur teknis federasi Italia FIGC, Claudio Ranieri, Tresoldi disebut meminta tambahan waktu untuk berpikir dan agar tidak dinominasikan untuk pertandingan-pertandingan Nations League yang akan datang.

Selain itu, pemain 22 tahun itu bagaimanapun juga ingin terlebih dahulu menuntaskan siklus yang sedang berjalan di tim U-21 Jerman. Antara lain juga karena itu, seperti ditulis Gazzetta dello Sport dan La Repubblica, FIGC untuk sementara membekukan proses perpindahan asosiasi yang diajukan Tresoldi di FIFA.

Tresoldi bermain untuk FC Brugge dan menampilkan performa kuat di sana. Hal itu bukan hanya memunculkan banyak sekali spekulasi transfer, tetapi juga membuatnya diminati beberapa federasi. Pada akhir Agustus rumor-rumor itu mulai memanas, ketika Gazzetta melaporkan bahwa Tresoldi telah memilih Italia. Sementara itu, Bild menulis bahwa mantan pemain Hannover itu masih belum mengambil keputusan.

Tresoldi, putra dari ayah Italia dan ibu Argentina, lahir di Cagliari dan awalnya tumbuh besar di Italia. Baru pada usia 13 tahun ia pindah bersama keluarganya ke Jerman dan kemudian dibina di Hannover 96. Pada 2025 ia pindah ke Brugge dengan biaya transfer 7,5 juta euro.

Sejak level U-19, Tresoldi bermain untuk tim-tim nasional junior DFB. Untuk U-21, ia mencetak 12 gol dalam 24 penampilan. Performa apiknya kembali ia tegaskan pada Selasa lewat satu gol di Liga Champions saat Brugge kalah 2-3 dari Aston Villa. Ia sudah mencetak lima gol musim ini dalam tujuh pertandingan.

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Nicolo Tresoldi merupakan kandidat Piala Dunia di bawah Julian Nagelsmann

Karena pemain berkaki kanan itu juga menjalani musim pertama yang luar biasa di Brugge, ia menjadi kandidat kuat untuk masuk skuad Piala Dunia racikan mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann. Seperti yang ia ungkapkan, Tresoldi nyaris dipanggil. "Dia benar-benar sangat dekat dalam waktu yang lama," jelas Nagelsmann. Tresoldi adalah pemain, "yang punya insting spesial di kotak penalti". Namun, kali ini ia masih belum berhasil masuk, meski Nagelsmann memberi isyarat bahwa "waktunya akan datang" bagi Tresoldi.

Masa itu di tim DFB bisa segera datang, meski bukan lagi di bawah Nagelsmann. Ia mundur setelah Piala Dunia yang benar-benar berantakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jürgen Klopp mengambil alih dan pada 17 September akan memanggil skuad pertamanya. Sejauh ini ia belum berkomentar tentang Tresoldi.

Di Italia juga sedang berlangsung perombakan besar di tim nasional. Setelah kembali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, Mancini kembali sebagai pelatih. Dalam jeda internasional yang akan datang, Nazionale akan menghadapi Belgia (25 September), Prancis (2 Oktober), serta dua kali Turki (28 September dan 5 Oktober) di Nations League.