Pukulan berat bagi bintang muda PSG

Paris Saint-Germain terpukul oleh kabar bahwa Doue, salah satu talenta muda paling berpengaruh di tim, harus menepi untuk waktu lama. Klub secara resmi mengonfirmasi tingkat keparahan cedera yang dialaminya dalam pertandingan Ligue 1 baru-baru ini setelah menjalani pemeriksaan.

Dalam laporan medis resmi, Paris Saint-Germain menyatakan : "Désiré Doué mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya saat timnya menghadapi Nice dalam pertandingan Ligue 1 hari ini, Sabtu. Sang pemain dijadwalkan menjalani operasi sebelum akhir bulan ini."

Cedera ini datang pada saat yang sangat buruk bagi pemain berusia 21 tahun itu. Sejak bergabung dari Rennes pada 2024, ia menjadi sosok sentral dalam proyek PSG di Parc des Princes. Doue tampil produktif musim ini dengan mencatatkan dua gol dan satu assist dalam 10 pertandingan liga, dengan total waktu bermain 571 menit. Absennya Doue meninggalkan kekosongan besar dalam skuad Luis Enrique, terutama mengingat kemampuannya bermain di berbagai posisi lini depan.

Neymar ikut memberikan dukungan kepada pemain Prancis yang cedera

Meski tidak lagi bermain di ibu kota Prancis, penyerang Santos Neymar segera menunjukkan bahwa ia masih mengikuti perkembangan mantan klubnya. Legenda Brasil itu mengunggah pesan menyentuh melalui Instagram Story untuk menyemangati penyerang muda tersebut di tengah masa sulit ini.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 ROM Tonton

Neymar membagikan unggahan berisi pesan dukungan "Tetap kuat" kepada jutaan pengikutnya. Hal itu menunjukkan rasa hormat yang telah diraih Doue dari salah satu sosok terbesar sepakbola.

Klub juga segera menunjukkan solidaritas kepada pemainnya saat ia memulai proses pemulihan yang panjang. Akun media sosial resmi PSG mengunggah pesan singkat tetapi penuh makna: "Kami bersamamu, Desire," disertai emoji hati. Dukungan terbuka ini menunjukkan betapa Doue dihargai di klub.

Enrique hadapi krisis cedera yang kian berat

Absennya Doue menghadirkan tantangan taktis besar bagi Luis Enrique, yang sudah kekurangan pemain di lini serang . PSG saat ini juga harus menjalani musim tanpa bintang asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, yang mengalami cedera lutut serupa saat menghadapi Barcelona pada Oktober. Dengan dua pemain paling dinamis dalam menciptakan peluang kini tidak tersedia untuk waktu yang belum bisa dipastikan, Enrique harus mengandalkan kedalaman skuadnya atau mempertimbangkan bursa transfer musim dingin mendatang.

Pengaruh Doue di PSG sejak pindah dari Rennes tidak terbantahkan. Di Rennes, ia pertama kali mencuri perhatian sebagai pemain remaja berbakat. Sepanjang kariernya di Ligue 1, ia telah mencatatkan 121 penampilan, 22 gol dan 16 assist. Momen terbaiknya tetap final Liga Champions 2025 melawan Inter Milan di Munich, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0.

Kini, alih-alih bersiap menghadapi jadwal padat pada periode liburan dan pertandingan-pertandingan Liga Champions berikutnya, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada operasi serta pemulihan setelahnya.