Tes medis di BVB kabarnya sudah dijadwalkan! Apakah transfer Said El Mala gagal karena Lars Ricken, hanya demi jumlah yang kini terasa seperti lelucon?

Menurut laporan tersebut, El Mala berkunjung ke pusat latihan Dortmund pada 25 Maret 2024. Saat itu, pemain yang masih berusia 17 tahun itu baru saja mencatatkan penampilan profesional pertamanya untuk Viktoria Köln di 3. Liga. Dortmund ingin merekrutnya untuk tim U19. Dalam sebuah presentasi, ia kabarnya antara lain diperlihatkan jersey BVB dengan namanya dan nomor 10. El Mala sendiri tampaknya bisa membayangkan kepindahan itu, bahkan tes medisnya sudah dijadwalkan.

Namun setelah itu, kedua klub tidak mencapai kesepakatan dari sisi finansial. Lars Ricken, yang kini menjabat Geschäftsführer Dortmund dan saat itu masih menjadi direktur akademi, awalnya disebut menawar 100.000 euro lalu menaikkan tawaran menjadi 150.000 euro. Angka itu jauh di bawah permintaan awal Viktoria sebesar satu juta euro. Terlebih lagi, Ricken disebut tidak sepenuhnya yakin terhadap El Mala.

Menurut laporan itu, Ricken terkesan "dangkal" di mata pihak pemain. Sosok pendorong utama di kubu BVB adalah pelatih U19 saat itu, Mike Tullberg. Karena kesepakatan tampak mustahil tercapai, Geschäftsführer Viktoria saat itu, Stephan Küsters, akhirnya mengakhiri negosiasi - hal itu dibuktikan oleh percakapan WhatsApp antara dirinya dan Ricken yang dipublikasikan Sport Bild.

Menurut laporan tersebut, El Mala sebenarnya bisa memaksakan transfer itu sendiri. Karena kontrak pemain yang saat itu masih di bawah umur tersebut dengan Viktoria tidak ditandatangani oleh kedua orang tuanya, melainkan hanya oleh sang ayah, keluarga El Mala bisa saja membatalkannya karena cacat formal. Namun, mereka memilih untuk tidak melakukannya.

Said El Mala justru pindah ke 1. FC Köln

Pada saat yang sama, 1. FC Köln ikut masuk dalam perebutan. Rival lokal Viktoria itu ingin merekrut bukan hanya Said El Mala, tetapi juga kakaknya, Malek, yang setahun lebih tua - keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Dalam wawancara dengan 11Freunde, El Mala bahkan menyebut fakta bahwa ia tidak lagi bisa bermain bersama saudaranya di BVB sebagai alasan penentu gagalnya transfer ke BVB itu:"Dengan begitu, urusan itu selesai buat saya."

Pada akhirnya, Köln mendapatkan duo tersebut dengan total 500.000 euro, dengan nilai transfer Said ditaksir sebesar 350.000 euro. Pada saat yang sama, disepakati pula klausul pembagian penjualan kembali sebesar sepuluh persen. Namun, Köln tidak boleh merampungkan transfer apa pun pada 2024 karena larangan transfer. Karena itu, kedua El Mala tetap bertahan satu musim lagi di Viktoria. Said kemudian mencatatkan 18 kontribusi gol dalam 32 pertandingan divisi ketiga. Sementara itu, Malek secara keseluruhan hanya bermain selama 371 menit.

Di musim pertamanya di Köln, Said El Mala langsung mencatatkan terobosan besar. Pada April 2026, Köln membeli klausul penjualan kembali milik Viktoria seharga dua juta euro. Artinya, jika El Mala hengkang lagi, Köln akan mendapatkan seluruh biaya transfernya. Ke BVB? Dua tahun setelah transfer yang gagal itu, Dortmund kini kembali berusaha keras merekrut El Mala. Hanya saja, sekarang ia bukan lagi bernilai 350.000 euro, melainkan sekitar 50 juta. Sejauh ini, menurut laporan yang saling menguatkan, BVB menawarkan sekitar 40 juta termasuk bonus.



