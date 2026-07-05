Terungkapnya Sikap Bayern Munich Terkait Pelatihan Klopp untuk Tim Nasional Jerman

Jürgen Klopp (59 tahun) diharapkan akan menjadi pelatih baru tim nasional Jerman.

Penunjukan yang dinantikan ini juga diikuti dengan penuh perhatian di dalam Bayern Munich, klub paling sukses di Jerman, di mana muncul pertanyaan mengenai bagaimana klub memandang langkah ini, menurut surat kabar Jerman "Bild".

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Hubungan Klopp dengan Bayern di masa lalu, terutama selama masa jabatannya sebagai pelatih Borussia Dortmund antara tahun 2008 dan 2015, diwarnai persaingan yang sangat sengit.

Ia membawa Dortmund meraih dua gelar liga pada tahun 2011 dan 2012, serta menelan kekalahan bersejarah 5-2 dari Bayern di final Piala Jerman tahun 2012.

Namun, hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa Bayern, selama pencarian panjangnya untuk pelatih baru pada tahun 2024, menghubungi Klopp untuk menanyakan kesediaannya mengambil alih tugas tersebut, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengontrak Vincent Kompany (40 tahun).

Klopp menolak tawaran tersebut, karena ia baru saja meninggalkan Liverpool dan merasa tidak memiliki energi yang cukup untuk memulai tugas kepelatihan baru, serta tidak ingin langsung menjabat posisi apa pun.

Klopp Membutuhkan Bayern

Pengaruh Bayern tidak diperkirakan akan berdampak negatif pada pekerjaan Klopp bersama tim nasional Jerman, karena sang pelatih sangat menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan petinggi klub. Hubungan tersebut mungkin tidak sehangat yang pernah ia jalin sebelumnya dengan Dortmund, namun didasarkan pada saling menghormati di antara kedua belah pihak.

Dari segi olahraga, Klopp lebih membutuhkan Bayern daripada klub mana pun, karena skuad utamanya diperkirakan akan diisi oleh sejumlah besar pemain klub Bavaria tersebut, termasuk kapten tim nasional Joshua Kimmich, Lennart Karl, dan Nathaniel Brown—yang bergabung dengan Bayern dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer 55 juta euro—serta Jonas Orbej, Jonathan Tah, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Tom Bischoff, dan Serge Gnabry.

Menurut surat kabar "Bild", diperkirakan akan ada 10 pemain Bayern yang masuk dalam daftar kandidat tetap untuk skuad Klopp.

Dua upaya sebelumnya

Seberapa besar penghargaan yang diterima Klopp di Bayern juga terlihat dari upaya klub sebelumnya untuk merekrutnya. Dalam wawancara dengan situs "Transfermarkt", penasihatnya, Mark Koseki, mengatakan pada Februari lalu:

"Bayern hampir saja merekrut kami dua kali. Yang pertama pada tahun 2008, ketika Uli Hoeneß ingin merekrut Jürgen Klopp, sementara Karl-Heinz Rummenigge lebih memilih merekrut Jürgen Klinsmann. Sedangkan kali kedua terjadi setelah kepergian Niko Kovač pada November 2019, namun Klopp saat itu terikat kontrak dengan Liverpool.”

Uli Hoeneß (74 tahun) dianggap sebagai salah satu pendukung utama Klopp, dan pelatih asal Jerman itu juga dihargai oleh Herbert Hainer (73 tahun), presiden Bayern saat ini dan mantan CEO Adidas, di mana Klopp menjabat sebagai duta merek hingga akhir tahun ini.

Klopp juga memiliki hubungan yang erat dengan Björn Golden (61 tahun), CEO Adidas saat ini, dan salah satu pemegang saham Bayern München.