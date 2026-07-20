Terungkapnya hukuman yang diperkirakan akan dijatuhkan kepada Paredes setelah insiden di final Piala Dunia

Pertandingan final Piala Dunia 2026, yang dimenangkan Spanyol atas Argentina (1-0) kemarin, Minggu, diwarnai beberapa perilaku buruk dari para pemain Argentina setelah peluit akhir dibunyikan, terutama Leandro Paredes.

Insiden tersebut bermula dari pertengkaran antara Molina dan Rodri, di mana bek sayap Argentina itu menampar kapten La Roja saat sang kapten berlari untuk merayakan gelar juara, yang kemudian memicu bentrokan antara beberapa pemain, termasuk Paredes, Eric García, dan Gavi, yang didorong dan ditendang oleh pemain Argentina tersebut.

Terjadi perselisihan antara Paredes dan García, di mana Paredes mendorong pemain Spanyol tersebut, lalu Javi ikut campur untuk menegur perilakunya, namun Javi pun terjatuh ke tanah setelah didorong oleh pemain Argentina itu. Akibatnya, Leandro Paredes diusir dari lapangan pada akhir pertandingan.

Surat kabar “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa perilaku kekerasan ini dikenai sanksi skorsing minimal 3 pertandingan, sesuai dengan peraturan disiplin.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Hal yang sama berlaku untuk pasal berikutnya dalam peraturan yang sama, yang menyatakan ‘setidaknya tiga pertandingan atau jangka waktu yang sesuai atas tindakan kekerasan (termasuk memukul dengan siku, meninju, menendang, menggigit; serta meludahi dan memukul) terhadap lawan atau siapa pun yang bukan wasit dalam pertandingan tersebut’.”

Ia melanjutkan: “Kami sekarang akan menunggu keputusan badan disiplin, dan apa pun sanksinya, akan dilaksanakan pada pertandingan resmi pertama yang dilakoni tim nasional Argentina. Hal ini juga diatur dalam peraturan dan ketentuan Piala Dunia Sepak Bola.”

Federasi Sepak Bola Argentina juga mungkin akan dikenakan denda akibat perilaku sejumlah pemain selama upacara penyerahan trofi kepada Spanyol, karena perilaku tidak sportif mereka yang tidak menatap podium utama.