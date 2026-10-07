Jurnalis Spanyol Roberto Gomez mengungkap nama wasit yang akan memimpin laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, di Stadion "Camp Nou", pada Minggu, 25 Oktober mendatang, dalam pekan kesepuluh La Liga.

Roberto Gomez mengumumkan melalui program "La Tribu" di radio Marca bahwa wasit Hernandez Hernandez akan memimpin laga El Clasico, dan Raul Varela, pembawa acara program tersebut, langsung menanggapi kabar ini dengan berkata: "Baiklah, ini kabar buruk".

Komentator itu berkata dengan nada bercanda, seperti dikutip surat kabar "Marca": "Kini dimulailah kampanye untuk mencegah hal itu, baiklah, besok mungkin Fran Soto...", merujuk pada kemungkinan penggantian wasit akibat pendapat sang penyiar.

Dari pihaknya, Varela menjelaskan keberatannya terkait penunjukan Hernandez Hernandez untuk memimpin laga Barcelona dan Real Madrid, dengan berkata: "Saya tidak menyukainya sebagai wasit, dan saya tidak menyukai rekam jejaknya dalam laga-laga El Clasico. Menurut saya, hal itu sama sekali tidak perlu. Saya rasa ini keputusan yang salah", dan Roberto Gomez menanggapinya dengan berkata: "Kau baru saja merusak segalanya".

Ketika Roberto Gomez bertanya kepadanya tentang wasit lain, Varela mengusulkan beberapa nama yang, menurutnya, lebih cocok untuk memimpin laga terpenting di La Liga, dan berkata: "Saya lebih memilih Martinez Munuera, misalnya. Saya sangat menyukai wasit ini", ia juga menyebut De Burgos Bengoetxea, yang digambarkannya sebagai "orang yang baik dan wasit yang baik".







