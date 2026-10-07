Jurnalis asal Spanyol, Roberto Gomez, mengungkap nama wasit yang akan memimpin laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid di Stadion Camp Nou, pada Minggu 25 Oktober mendatang, dalam giornata kesepuluh Liga Spanyol.

Roberto Gomez mengumumkan melalui program "La Tribu" di radio Marca bahwa wasit Hernandez Hernandez akan memimpin laga El Clasico, dan Raul Varela, pembawa acara program tersebut, langsung menanggapi kabar ini dengan berkata: "Baiklah, ini kabar buruk".

Komentator itu berkata sambil bercanda, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca" yang dianggap condong ke kubu Real Madrid: "Sekarang dimulailah kampanye untuk mencegah hal itu, baiklah, besok mungkin saja Fran Soto...", sebagai isyarat kemungkinan pergantian wasit karena pendapat sang penyiar.

Di sisi lain, Varela menjelaskan keberatannya terkait Hernandez Hernandez memimpin laga Barcelona dan Real Madrid dengan berkata: "Saya tidak menyukainya sebagai wasit, dan saya tidak menyukai rekam jejaknya dalam laga-laga El Clasico. Saya rasa itu sama sekali tidak perlu. Saya kira itu keputusan yang keliru", dan Roberto Gomez menanggapi hal itu dengan berkata: "Kamu baru saja merusaknya".

Ketika Roberto Gomez bertanya kepadanya tentang wasit-wasit lain, Varela mengusulkan beberapa nama yang menurutnya lebih tepat untuk memimpin laga terpenting di Liga Spanyol dan berkata: "Saya lebih memilih Martinez Munuera, misalnya. Saya sangat menyukai wasit ini", ia juga menyebut De Burgos Bengoetxea, yang ia gambarkan sebagai "orang yang baik dan wasit yang baik".







