Terungkap rencana "kolektif" Paris untuk menghentikan mimpi buruk bernama Lamine Yamal

Beberapa jam sebelum duel Barcelona kontra Paris Saint-Germain, Selasa hari ini, tak ada pertanyaan yang lebih menyibukkan jajaran kepelatihan Paris selain: bagaimana menghentikan Lamine Yamal tanpa Nuno Mendes? Absennya pemain paling penting di skuad Paris menempatkan Luis Enrique di hadapan dilema tersulit dalam kariernya melawan klub asalnya.

Dilema: Bagaimana Menghentikan Seorang Jenius Tanpa Bek Terbaik?

Meski nama Lamine Yamal bukanlah pusat perbincangan terbuka, sumber-sumber dari dalam Paris Saint-Germain menegaskan kepada surat kabar Prancis "L'Equipe" bahwa persoalan winger asal Spanyol itu menjadi topik utama dalam rapat-rapat tertutup dan konferensi pers dalam beberapa jam terakhir.

Nuno Mendes, bek sayap yang terbiasa menghentikan para winger terbaik di dunia, tidak tersedia, sementara lawannya adalah Lamine Yamal, pemain yang tidak bisa dihentikan oleh satu bek saja.

Pertanyaan yang diajukan tim pelatih Paris: apakah kita bermain dengan penjagaan individu dan mengambil risiko, atau beralih ke solusi kolektif?

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Solusi: Pendekatan Ganda dan Rencana Kolektif

Menurut bocoran dari kubu Paris, sebagaimana diberitakan surat kabar Prancis tersebut, Enrique memutuskan apa yang disebut sebagai "solusi kolektif, pendekatan ganda".

Rencana itu tidak hanya mengandalkan pengganti Mendes, melainkan sebuah sistem menyeluruh: mempersempit ruang, yakni tidak membiarkan Yamal dalam situasi satu lawan satu, melainkan memaksanya masuk ke area tengah di mana terdapat seorang gelandang jangkar tambahan.

Juga penjagaan ganda: bek sayap yang menekan dan winger yang kembali untuk menutup ruang, guna mencegah Yamal menggunakan kaki kirinya yang mematikan untuk menusuk ke dalam.

Enrique sangat memahami bahwa Yamal tidak dihentikan dengan permainan keras, melainkan dengan kecerdikan taktik dan memutus jalur-jalur umpan ke arahnya.

Enrique: Antara Loyalitas dan Kerinduan

Seperti kebiasaannya menjelang laga-laga Barcelona, Luis Enrique tampil dengan dua wajah: pelatih profesional dan seorang Katalan yang mencintai klubnya. Dengan gerakan tangan yang berayun-ayun, lemparan cepat itu, serta sindiran tajam yang hanya ia tunjukkan di hadapan Barcelona, Enrique sekali lagi menegaskan loyalitas dan keterikatan abadinya dengan klub asalnya.

Kemarin, Senin lalu, ketika pembicaraan beralih ke warisannya sebagai pelatih Barcelona, pelatih asal Asturias itu benar-benar bersinar saat diajukan pertanyaan kunci: pelatih mana yang paling baik mewujudkan inti filosofi terkenal Barcelona? Enrique tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan senyuman yang seolah berkata: "Saya".

Kini, pria yang menciptakan filosofi modern Barcelona itu akan berusaha, bersama timnya di Paris, menghentikan permata baru yang merepresentasikan masa depan filosofi tersebut: Lamine Yamal.







