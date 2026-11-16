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Pelatih Prancis Zinedine Zidane mengungkapkan ketidakpuasan mendalam atas penampilan terkini timnya, meski Prancis memastikan tempat di perempat-final Nations League. Mantan gelandang legendaris yang kini menjadi pelatih itu mengakui kelemahan taktik timnya membuatnya kebingungan setelah kemenangan tipis 2-1 atas Turki.

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Prancis tampil lesu, menang tipis atas Turki yang bermain penuh energi

Prancis bangkit dari kekalahan melawan Italia pada Kamis dengan mengalahkan Turki 2-1, hasil penting yang memastikan tempat mereka di delapan besar Nations League.

Namun, penampilan mereka di lapangan belum meyakinkan. Prancis tampak rentan saat bertahan, menyia-nyiakan banyak peluang mencetak gol, dan tampil lesu sepanjang 45 menit pertama menghadapi Turki yang terus mengungguli mereka dalam hal intensitas.

Zidane soroti kelemahan pressing pada babak pertama

Berbicara kepada TF1 seusai pertandingan, Zidane tidak menyembunyikan kekesalannya melihat betapa mudahnya Turki melewati struktur pertahanan timnya saat tidak menguasai bola sebelum jeda. "Target kami adalah lolos setelah kalah dari Italia. Mengenai penampilan kami, wajar jika kami sedikit bertanya-tanya, terutama pada babak pertama, ketika pressing kami tidak bagus," kata Zidane.

Pelatih Prancis itu menyebut posisi penjaga gawang Turki yang bermain jauh ke depan sebagai masalah taktis utama yang membuat ruang terbuka di berbagai area lapangan. "Sudah menjadi tugas saya untuk mengatakan ketika ada hal yang tidak berjalan baik. Ketika saya tidak melihat hal-hal bagus di lapangan, kami sedikit frustrasi," lanjutnya. "Dalam hal pressing, mereka menyulitkan kami dengan penjaga gawang yang bergerak sangat jauh ke depan. Kami membiarkan celah terbuka dan tekanan kami sama sekali tidak bagus. Kami melakukannya dengan sangat buruk. Hal-hal ini masih harus kami perbaiki. Saya tidak senang, begitu pula para pemain."

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Tanggung jawab bersama, bukan menyalahkan lini belakang

Meski Prancis mengawali laga dengan goyah dan memberikan beberapa peluang emas kepada lawan, Zidane mencatat adanya peningkatan nyata setelah jeda tanpa perlu meluapkan amarah di ruang ganti. "Kami memperbaiki beberapa hal saat jeda dan pressing kami lebih baik pada babak kedua. Kami memberikan banyak peluang kepada lawan, terutama pada babak pertama," jelasnya.

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Ketika wartawan bertanya apakah lini belakangnya patut disalahkan, Zidane menolak menyalahkan pemain tertentu dan menuntut timnya lebih baik dalam mempertahankan penguasaan bola serta bekerja sama. Ia menambahkan: "Ini bukan kesalahan lini belakang. Ini tanggung jawab kami semua. Kami harus melakukan pressing sebagai tim, dan ketika tidak melakukan pressing, kami semua harus bekerja sama.

"Hal-hal ini perlu kami terapkan. Kami harus mempertahankan penguasaan bola. Kami suka berlari membawa bola, tetapi bermain tanpa bola bukan kekuatan kami. Kami melakukannya dengan lebih baik pada babak kedua, bermain dengan dua sentuhan. Kami harus terus mengulanginya. Tidak ada keributan besar saat jeda. Kami memperbaiki beberapa hal, dan penampilan kami lebih baik pada babak kedua. Respons para pemain sangat bagus."

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Masih ada pekerjaan menjelang perempat-final Nations League

Meski lolos ke perempat-final Nations League berarti Prancis telah mencapai target utamanya, penampilan ini menjadi peringatan pada saat yang tepat. Zidane harus segera melatih skuadnya agar lebih kompak dalam melakukan pressing dan memainkan bola dengan dua sentuhan jika Prancis ingin menghindari kesulitan pada fase gugur.