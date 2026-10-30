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Michael Carrick menegaskan bahwa ia "tidak terkejut" masih berada di bangku pelatih Manchester United meski klub itu menjalani awal musim liga terburuk dalam empat dekade. Posisi mantan pemain timnas Inggris itu mendapat sorotan tajam pekan ini setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth.

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Lolos dari pemecatan di Old Trafford

Carrick tampaknya hampir pasti dipecat menyusul kekalahan memalukan dari Bournemouth pada Minggu. Hasil itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan di semua kompetisi, sekaligus menegaskan awal musim terburuk klub di liga dalam 40 tahun.

Namun, Carrick yang berusia 45 tahun mengadakan pembicaraan darurat dengan petinggi United pada Senin. Meski pergantian manajer sempat diperkirakan banyak pihak, jajaran petinggi klub akhirnya memutuskan untuk mempertahankannya.

Dukungan ini datang hanya beberapa bulan setelah Carrick menandatangani kontrak permanen baru berdurasi dua tahun pada musim panas. Ia mendapat jabatan permanen setelah membawa United lolos ke Champions League, setelah awalnya mengambil alih sebagai pengganti sementara Ruben Amorim pada Januari.

Mengabaikan spekulasi

Saat ditanya soal keberhasilannya mempertahankan jabatan, mantan gelandang itu tetap teguh pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa satu-satunya fokusnya adalah mengatasi krisis di lapangan, bukan mencemaskan pekerjaannya.

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"Tidak, saya di sini untuk menjalankan tugas saya dan bekerja untuk tim," kata Carrick kepada wartawan. "Saya sangat ingin membuat kami lebih baik dan memperbaiki keadaan, jadi tidak, saya tidak terkejut. Saya sudah mengatakan setelah pertandingan [melawan Bournemouth] bahwa saya tidak mengharapkan apa pun. Saya sedang memikirkan penampilan dan hasil pertandingan."

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Menanggapi atmosfer yang tidak bersahabat saat kekalahan dari Bournemouth, ia menambahkan: "Tidak bisa dimungkiri bahwa suasana di stadion sedikit berbeda dari biasanya. Saya sedang memikirkan dan mencerna hal itu, seperti yang saya sampaikan kepada [media] setelah pertandingan. Pikiran saya sepenuhnya tertuju pada pertanyaan, 'apa yang perlu kami lakukan untuk memperbaiki keadaan?'"

Tidak membutuhkan jaminan

Meski klub membutuhkan waktu cukup lama untuk menyampaikan bahwa ia akan tetap menjabat, Carrick menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta jaminan dari jajaran petinggi. Ia mengakui besarnya tekanan sebagai manajer di Old Trafford, tetapi menepis pengaruh spekulasi dari luar.

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"Saya tidak membutuhkan jaminan dari siapa pun," tegasnya. "Saya sepenuhnya memahami posisi ini, pekerjaan ini, tanggung jawabnya, dan segala hal yang menyertainya. Saya tidak benar-benar memperhatikan [spekulasi dari luar] itu, saya memperhatikan hal-hal yang perlu saya perhatikan. Saya tidak mencarinya karena itu sama sekali tidak membantu."

Menegaskan kembali kepeduliannya terhadap para suporter yang datang ke stadion, Carrick menutup: "Saya peduli dengan apa yang dipikirkan para suporter, dengan suasana di stadion. Saya benar-benar tidak memedulikan hal lain. Saya tahu pekerjaan ini dan segala hal yang menyertainya."

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Lawatan berat ke Stamford Bridge

Carrick kini akan memimpin skuadnya yang tengah terpuruk ke Stamford Bridge untuk laga penting Premier League melawan Chelsea pada Sabtu.

Mengingat buruknya performa United belakangan ini, lawatan ke London barat terasa seperti laga penentu. Sang manajer harus segera menemukan solusi untuk mengakhiri paceklik kemenangan dalam delapan pertandingan ini. Jika tidak, para pengambil keputusan di klub mungkin terpaksa kembali menggelar pertemuan dalam waktu dekat.