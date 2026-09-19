Terungkap Kebenaran soal Langkah Maroko untuk Merekrut Putra Van Persie ke Timnas Maroko

Shaquille van Persie, penyerang klub Belanda Feyenoord sekaligus putra bintang masa lalu Robin van Persie, menarik perhatian yang kian meningkat dalam beberapa waktu terakhir, seiring beredarnya kabar mengenai upaya pihak Maroko untuk membujuknya membela timnas Maroko, dengan memanfaatkan akar keturunan Maroko dari sisi ibunya.

Menurut situs Maroko "Hsport", hingga kini belum ada negosiasi atau kontak resmi apa pun antara Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko dan pemain berusia 19 tahun itu maupun lingkungan terdekatnya, bertentangan dengan apa yang dilaporkan sejumlah media terkait adanya langkah untuk memastikan sikapnya.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Mohamed Ouahbi, pelatih timnas Maroko, hingga saat ini belum mengambil inisiatif untuk menghubungi van Persie, baik secara langsung maupun melalui para perwakilan atau keluarganya, seraya menyebutkan bahwa staf teknis lebih memilih untuk memantau perkembangan pemain tersebut sebelum mengambil langkah resmi apa pun.

Sikap Ouahbi, menurut sumber yang sama, berkaitan dengan belum tercapainya keyakinan penuh mengenai kemampuan teknis penyerang muda itu, yang mendorongnya untuk terus mengamatinya pada periode saat ini, tanpa memasuki negosiasi mengenai masa depan internasionalnya.

Van Persie merupakan salah satu talenta yang tengah menanjak di akademi Feyenoord, di mana ia menempati posisi penyerang murni. Ia juga sebelumnya pernah membela timnas Belanda U-17, dan telah menjalani enam pertandingan bersamanya musim ini.

Meskipun sebelumnya pernah tampil bersama timnas Belanda kelompok usia, hal itu pada prinsipnya tidak menghalangi kemungkinan ia dipilih untuk membela Maroko di masa mendatang, sesuai dengan aturan yang mengatur kelayakan para pemain yang memiliki kemungkinan membela lebih dari satu timnas.