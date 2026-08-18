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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Terungkap Jadwal Pertandingan Al Hilal di Liga Champions Elite Asia

Al Hilal
Al-Ain
Al-Sadd
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Neftchi Fargona
Al-Gharafa
Al-Wasl
Al-Shamal II
Pakhtakor Tashkent
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Qatar
Uzbekistan

Duel menarik

Undian babak liga turnamen Liga Champions Elite Asia 2026-2027 telah dilangsungkan pada hari Selasa, dan menghasilkan laga Arab yang menarik bagi Al Hilal.

Berikut ini kami sajikan seluruh pertandingan Al Hilal selama babak liga dengan sistem barunya:

Pekan Pertama (Kingdom Arena):
Al Ain (Uni Emirat Arab)

Pekan Kedua (tandang):

 Al Sadd (Qatar)

Pekan Ketiga (Kingdom Arena):

 Shabab Al Ahli (Uni Emirat Arab)

Pekan Keempat (tandang):

 Nefchi (Uzbekistan)

Pekan Kelima (Kingdom Arena):

 Al Gharafa (Qatar)

Pekan Keenam (tandang):

 Al Wasl (Uni Emirat Arab)

Pekan Ketujuh (Kingdom Arena):

 Al Shamal (Qatar)

Pekan Kedelapan  (tandang):

 Bunyodkor (Uzbekistan)

Perlu diketahui bahwa turnamen ini menerapkan format penyelenggaraan baru yang berlandaskan pembagian klub-klub peserta di setiap wilayah geografis ke dalam empat level yang seimbang.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas persaingan dan kesetaraan peluang di antara seluruh tim, di mana setiap klub akan menjalani dua laga melawan dua tim berbeda dari masing-masing level di antara keempat level tersebut.

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