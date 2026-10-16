Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengungkap kebenaran soal adanya pergerakan mendesak di dalam Manchester United untuk melakukan perubahan di level jajaran kepelatihan, menyusul kekalahan terakhir tim dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Romano berkata, dalam sebuah video melalui kanal YouTube-nya: "Saya akan memberi tahu Anda semua perkembangan terkait berbagai berkas. Hari ini, kita harus membicarakan Manchester United dan berhenti sejenak pada situasi tim, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan menjelaskan beberapa hal. Tentu saja, ada hal-hal yang perlu dijelaskan setelah kekalahan baru dan penampilan lain yang mengecewakan."

Dia menambahkan: "Itu bukan penampilan terburuk jika kita melihat laga-laga terakhir Manchester United, baik dari sisi cara menghadapi pertandingan maupun gaya bermain. Tidak pernah mudah memainkan laga melawan Atletico Madrid di markas mereka, dan level persaingannya pun sama sekali berbeda dibanding beberapa pertandingan yang dijalani tim di awal musim. Meski begitu, mereka kembali kesulitan menghadapi Atletico Madrid, tim tidak mampu meraih kemenangan dan kalah dalam pertandingan itu, dan hal semacam itu bisa saja terjadi."

Dia melanjutkan: "Namun masalah bagi Manchester United berkaitan dengan situasi umum tim saat ini, dan inilah alasan di balik kekhawatiran para suporter klub yang terlihat jelas, karena itu sudah waktunya menjelaskan beberapa hal."

Mengenai kemungkinan diambilnya keputusan langsung soal masa depan Michael Carrick, Romano menjelaskan: "Beberapa dari Anda bertanya kepada saya apakah ada konsekuensi langsung yang bisa menimpa Michael Carrick. Jawabannya adalah tidak diperkirakan akan ada langkah mendadak di saat-saat terakhir, baik malam ini, besok pagi, maupun dalam jam-jam mendatang, terkait dilakukannya perubahan di level jajaran kepelatihan Manchester United."

Dia menyambung: "Manchester United tentu berharap meraih hasil yang berbeda dalam hari-hari dan pekan-pekan mendatang, dan klub juga memantau dari dekat apa yang terjadi di dalam tim, karena level saat ini tidak bisa diterima. Tetapi pada waktu yang sama, Manchester United hingga kini belum memulai kontak apa pun dengan pelatih lain untuk membuka pembicaraan atau bersiap untuk masa depan."

Dia memaparkan: "Saat ini, Manchester United terus mendukung Michael Carrick. Saya ulangi hal itu karena inilah kesan yang berlaku di dalam klub, tetapi sepak bola pada akhirnya adalah industri yang dikendalikan oleh hasil. Manchester United perlu mengubah hasil-hasilnya secepat mungkin, jika tidak, ancaman terhadap masa depan Carrick bisa menjadi nyata dan serius."

Dia menutup poin ini dengan berkata: "Saat ini, khususnya hari ini, situasinya masih terkendali, tetapi harus sangat berhati-hati ketika melihat pertandingan-pertandingan mendatang, terutama karena jadwal pertandingan Manchester United cukup rumit. Meski demikian, klub masih menunjukkan kepercayaannya kepada Carrick."





Sikap Antonio Conte

Romano berkomentar: "Yang bisa saya pastikan hari ini adalah bahwa hingga kini tidak ada negosiasi lanjutan atau pergerakan konkret dan serius antara Antonio Conte dan Manchester United."

Dia menambahkan: "Mungkin poin paling mencolok dalam berkas Antonio Conte adalah bahwa, berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya ketika dia lebih memilih menunggu hingga awal musim baru, menjalani periode persiapan musim, dan bekerja dengan skuat miliknya sendiri, kali ini dia akan terbuka untuk mengambil tugas kepelatihan di tengah musim."

Dia melanjutkan: "Hal ini tidak terbatas pada Manchester United saja, karena Conte akan terbuka untuk menangani tim mana pun selama musim ini, entah itu Manchester United, salah satu klub Italia, atau tujuan lainnya."

Romano menjelaskan: "Conte mensyaratkan bahwa klub tersebut harus memiliki sejarah besar, karena dia tidak ingin pindah ke Timur Tengah hanya untuk mendapatkan uang, lalu kembali ke Eropa beberapa tahun kemudian. Gagasannya adalah melanjutkan kariernya di dalam Eropa bersama klub bersejarah."

Dia merujuk pada pernyataan terakhir Conte, dengan berkata: "Antonio Conte menyebutkan dalam sebuah wawancara beberapa hari lalu bahwa dia akan terbuka untuk melatih klub yang memiliki sejarah besar dan ingin kembali ke level sebelumnya."

Dia mengakhiri: "Karena itu, Conte tentu terbuka terhadap peluang-peluang ini. Kita tinggal melihat apakah dia akan kembali pindah ke Manchester United jika Carrick pergi, atau akan menangani salah satu klub Italia, atau akan muncul kejutan lain. Conte siap untuk kemungkinan-kemungkinan ini, tetapi hingga kini tidak ada kontak konkret antara dirinya dan Manchester United."



