Terungkap Durasi Absennya: Al Nassr Memulai Musim Baru Tanpa Ronaldo

Laporan media mengungkap durasi absennya bintang Portugal Cristiano Ronaldo bersama timnya, Al Nassr, di awal musim sepakbola baru 2026-2027.

Surat kabar Saudi "Al-Yaum" menyebutkan bahwa Ronaldo akan absen pada dua laga pertama Al Nassr di musim baru, yakni menghadapi Al Fateh dan Al Diriyah.

Al Nassr akan bertemu Al Fateh pada Sabtu mendatang di pekan pertama Roshn Saudi League, tiga hari sebelum menghadapi Al Diriyah di babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Menurut surat kabar Saudi tersebut, Ronaldo akan absen pada dua pertandingan itu setelah menggelar pesta pernikahannya dengan sang kekasih, Georgina Rodriguez, hari Sabtu ini.

Ronaldo absen dari Al Nassr sejak berakhirnya perjalanan timnas Portugal di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pada 6 Juli lalu, usai kekalahan dari Spanyol dengan skor tanpa balas di babak 16 besar.

Semua orang memperkirakan bintang Portugal itu akan kembali ke sesi latihan Al Nassr setelah masa tenggang resmi yang berlangsung selama 21 hari sejak tersingkir dari Piala Dunia, tetapi hal itu tidak terjadi. Bahkan, ia tidak bergabung dengan pemusatan latihan di luar negeri yang berakhir Rabu lalu.

Setelah kembali ke Riyadh, Ronaldo tetap melanjutkan ketidakhadirannya, sehingga ia telah absen dari seluruh sesi latihan tim di tiga kota tempat pemusatan latihan berlangsung, baik di ibu kota Saudi, Abha, maupun Lisbon, selama 32 hari.

Al Nassr, di bawah pimpinan Ronaldo, berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang mereka raih pada musim lalu setelah puasa gelar selama 7 tahun, serta merengkuh gelar Liga Champions Asia Elite untuk kali pertama dalam sejarahnya.