Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menegaskan bahwa tim "Al-Fara'una" tidak akan gentar menghadapi Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa "tidak ada orang Mesir yang takut pada siapa pun", setelah lolos secara bersejarah atas Australia melalui adu penalti.

Dalam pernyataannya kepada saluran “MBC Mesir” setelah pertandingan, Hossam Hassan mengungkapkan kebanggaannya terhadap para pemainnya, dengan mengatakan: “Saya bangga dengan tim saya. Kami adalah tim yang lebih baik, menguasai pertandingan dan menguasai bola, serta unggul atas Australia dalam segala hal. Kami bermain hingga detik terakhir demi meraih kemenangan.”

Ia menambahkan: “Marmoush nyaris mencetak gol di awal babak kedua, dan setelah skor imbang, kami mendominasi pertandingan dan menekan Australia hingga mereka terpaksa mundur ke area pertahanan mereka.”

Mengenai tangisan Mohamed Salah dan staf pelatih setelah lolos, Hossam Hassan mengatakan: “Tangisan itu disebabkan oleh tekanan yang sangat besar. Kami bertujuan untuk membuat rakyat Mesir di seluruh dunia bahagia.”

Pelatih kepala itu pun mengungkap rahasia penampilan gemilang Salah, sambil menjelaskan: “Saya senang dengan keputusan saya untuk mengubah posisi Salah. Itu bukan kebetulan, melainkan saya memberinya kelelahan fisik dan mental agar dia bisa menampilkan yang terbaik dan berkontribusi bagi tim. Saya rasa di Eropa mereka tidak mengandalkannya di posisi ini.”

Mengenai pertandingan melawan Lionel Messi dan Argentina, Hossam Hassan menegaskan: “Tidak ada orang Mesir yang takut pada siapa pun. Kami mengenal lawan-lawan kami dan menghormati mereka; kami akan berusaha keras dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Kami akan menganalisis seluruh tim, baik dengan Messi maupun tanpa dia. Kami memiliki ambisi, dan mengapa kami tidak bisa menang? Saya memiliki para pemain yang setia.”

Perlu diingat bahwa tim nasional Mesir lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya setelah mengalahkan Australia 4-2 melalui adu penalti di Stadion Dallas, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1.