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Barcelona menghentikan upayanya merekrut pemain muda berbakat Manchester United, JJ Gabriel, sehingga membuka jalan bagi rivalnya, Real Madrid, untuk menuntaskan kesepakatan bagi pemain remaja itu. Klub Catalan tersebut telah mengadakan pembicaraan mendalam dengan pihak sang pemain, tetapi akhirnya menilai biaya yang diperlukan untuk mendapatkan penyerang itu terlalu tinggi bagi pemain muda yang belum teruji.

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Biaya menggagalkan kepindahan ke La Masia

Spekulasi yang mengaitkan JJ Gabriel dengan kepindahan ke Catalonia mulai menguat pada September setelah pemain berusia 16 tahun itu meminta meninggalkan Manchester United . Rumor tersebut semakin kencang ketika pemain muda berbakat asal Inggris itu menghabiskan beberapa pekan berlatih secara individu di Castelldefels, Barcelona , sehingga memicu pembicaraan tentang kepindahan yang segera terjadi ke La Masia.

Meski sempat menjajaki transfer dan berbicara dengan perwakilannya, jajaran petinggi Barcelona menolak memenuhi biaya yang terus meningkat. Gabriel kemudian mengonfirmasi kepergiannya dari Old Trafford pada 17 November . Barcelona pun tidak melanjutkan upayanya setelah menilai total biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding untuk pemain akademi yang belum teruji.

Rincian biaya hampir €10 juta

Rincian yang muncul dari Spanyol menjelaskan mengapa Barcelona mundur dari pembicaraan. Saat berbicara dalam program El Bar di Cadena SER, jurnalis Sique Rodriguez mengungkapkan bahwa nilai keseluruhan kesepakatan itu mendekati €10 juta.

Meski Manchester United hanya akan menerima sekitar €350.000 sebagai kompensasi pelatihan standar, Rodriguez mencatat bahwa angka tersebut hanya sebagian kecil dari pengeluaran sebenarnya. Paket biaya yang membengkak itu juga mencakup kewajiban gaji Gabriel, pembayaran yang melibatkan keluarganya, serta bayaran besar untuk para perantara.

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Terhindar dari pertaruhan mahal?

Gabriel dipandang luas sebagai prospek penyerang yang menjanjikan, sehingga peluang untuk merekrutnya menjadi kesempatan menarik di bursa transfer. Meski begitu, mengeluarkan hampir €10 juta untuk pemain remaja yang belum menjalani debut kompetitif di level senior membawa risiko finansial yang sangat besar.

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Merekrut pemain muda selalu mengandung ketidakpastian, sebaik apa pun rekam jejak mereka. Ditambah pertanyaan seputar aktivitas Gabriel di media sosial belakangan ini, keputusan mundur dari kesepakatan tersebut menghindarkan Barcelona dari investasi yang berpotensi bermasalah.

Madrid mendekat di tengah penyelidikan hukum

Setelah rivalnya di El Clasico mundur dari persaingan, Real Madrid bersiap menuntaskan kepindahan Gabriel ke Bernabeu. Namun, transfer tersebut masih bisa menghadapi persoalan di luar lapangan sebelum semuanya rampung.

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Manchester United tengah menyelidiki apakah pihak luar mendekati Gabriel ketika ia masih terdaftar di akademi klub, sehingga kemungkinan langkah hukum terkait situasi kepergiannya masih terbuka.