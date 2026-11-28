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Abdallah Sima menorehkan namanya dalam sejarah pada Sabtu dengan mencetak kelima gol Lens dalam kemenangan dramatis 5-2 atas Angers setelah sempat tertinggal. Mantan penyerang Brighton itu mencetak lima gol dalam 38 menit, menjadi pemain pertama di lima liga top Eropa yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan sejak Luka Jovic pada 2018, sekaligus memberi pelatih baru Didier Digard kemenangan pertamanya.

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Ledakan lima gol luar biasa Sima

Sima menampilkan salah satu performa paling luar biasa musim ini dengan mencetak kelima gol Lens saat bangkit dari ketertinggalan untuk menang 5-2 di markas Angers dalam laga Ligue 1. Menurut BBC Sport, pemain timnas Senegal itu menjadi pemain pertama yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan di lima liga top Eropa sejak Jovic melakukannya untuk Eintracht Frankfurt melawan Fortuna Dusseldorf pada Oktober 2018.

Sima menyamakan kedudukan pada menit ke-43 sehingga skor menjadi 1-1 saat turun minum. Angers kembali unggul tak lama setelah babak kedua dimulai, tetapi Sima mencetak gol pada menit ke-64, ke-70, ke-76, dan ke-81 untuk memastikan kemenangan Lens.

Lima gol pertama dalam satu laga Ligue 1 sejak 2014

Pemain terakhir yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan Ligue 1 adalah Carlos Eduardo, saat membela Nice melawan Guingamp pada Oktober 2014. Sima pun menjadi pemain ke-17 dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Prancis yang mencapai torehan tersebut. Menariknya, pelatih Lens Digard bermain bersama Eduardo untuk Nice pada hari itu.

Sebelum bertandang ke Angers, tempat ia pernah menjalani masa peminjaman, pemain berusia 25 tahun itu baru mencetak satu gol dalam enam penampilan di Ligue 1 musim ini. Ia hanya membutuhkan lima tembakan tepat sasaran untuk mencetak lima golnya, dengan empat di antaranya tercipta dalam rentang 17 menit.

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Sima berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya

Berbicara kepada Ligue 1+ seusai pertandingan, Sima mengatakan: "Sejujurnya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang akan selalu saya ingat, bisa saya katakan begitu. Terukir seumur hidup, itu pasti. Kami berbicara saat turun minum, kami saling mengatakan bahwa kami harus bangkit. Itulah yang kami lakukan dan saya pikir kami pantas mendapatkannya."

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Ia juga memuji rekan-rekan setimnya: "Tanpa mereka, semuanya akan sulit. Saya tidak mungkin mencetak lima gol. Saya berterima kasih kepada mereka dan saya senang bisa mencetak lima gol. Namun, bagi saya, yang terpenting adalah tim."

Digard raih kemenangan perdana

Digard meraih kemenangan pertamanya sejak mengambil alih jabatan di tengah awal musim yang penuh gejolak, ketika Ligue 1 dilanda gelombang pemecatan pelatih . Seusai pertandingan, ia mengaku "kesal" dengan penampilan timnya pada babak pertama, lalu menambahkan: "Kami punya pemain yang sedang tampil luar biasa, tetapi rekan-rekannya juga memberinya umpan dengan sangat baik. Abdallah... ini harinya."

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Lens kini berada di posisi ketujuh, dan Digard berharap Sima dapat mempertahankan performa ini.