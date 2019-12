Striker Erling Haaland tertangkap kamera tengah menandatangani seragam .

Laporan pada Selasa malam lalu menyebut bahwa pihak United hampir pasti membuat kesepakatan senilai £76 juta untuk mengamankan jasa Haaland. Nantinya, sang striker akan dikirim kembali ke RB Salzburg untuk menjalani sisa musim ini sebagai pemain pinjaman.

Dalam 24 jam terakhir, memang mencuat foto di media sosial yang memperlihatkan pemain berusia 29 tahun itu tengah memberi tanda tangan untuk seragam The Red Devils.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Spekulasi kepindahannya ke Old Trafford semakin kencang berembus karena dia memposting foto itu di akun Instagram resmi dia.

Namun ternyata, beberapa saat kemudian, Haaland meredakan berbagai spekulasi dengan mengungkapkan bahwa dia tengah terlibat dalam sebuah acara untuk menandatangani beberapa seragam klub sepakbola.

Erling Braut Haaland is playing with us... Read the whole thread to understand!



Look at the location and his clothes when this photos are taken, look at his poses when he "sign" , Leeds, Salzburg, Molde shirts! pic.twitter.com/RUSgVOXhy8