Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan kapten Inggris Terry Butcher membandingkan peraih Ballon d'Or Harry Kane dengan Bobby Moore, kapten tim yang menjuarai Piala Dunia 1966, setelah sang penyerang memecahkan rekor penampilan terbanyak sepanjang masa untuk negaranya. Seusai penampilan bersejarah Kane melawan Kroasia di Wembley pada Kamis, mantan bek itu mendukungnya untuk membawa Inggris menjuarai Euro 2028.

Iklan

Mantan kapten puji penyerang pemecah rekor

Butcher yakin penyerang berusia 33 tahun itu mendapat penghormatan yang sama seperti satu-satunya kapten Inggris yang pernah menjuarai Piala Dunia. Ia juga yakin sang penyerang dapat mengakhiri penantian negaranya akan trofi besar saat bermain di kandang sendiri dua tahun lagi. Hadir di Wembley pada Kamis untuk menerima penghargaan atas kiprahnya sendiri, mantan bek tengah itu menyaksikan Kane merayakan keberhasilannya meraih Ballon d'Or baru-baru ini dengan menjadi pemain timnas putra Inggris dengan penampilan terbanyak. Kane menandai momen tersebut dengan mencetak gol penalti penentu kemenangan 2-1 atas Kroasia di UEFA Nations League.

Profesional teladan memimpin lewat tindakan

Berbicara kepada Press Association tentang kepemimpinan dan karier panjang Kane menjelang putaran final 2028 yang akan diselenggarakan bersama oleh Inggris, Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia dari 9 Juni hingga 9 Juli, Butcher mengatakan: "Menurut saya, dia luar biasa. Saat ini dia memainkan sepakbola terbaik dalam kariernya. Dia rileks, bugar, terlihat kuat, dan punya sikap yang fantastis. Dia didampingi orang-orang yang sangat baik.

"Dia menjalani hidup dengan benar, berperilaku dengan benar, dan bermain dengan benar. Dia seorang profesional teladan. Bagi saya, dia mirip Bobby Moore dalam hal bagaimana orang-orang menaruh hormat kepadanya.

"Tipe pemainnya berbeda dari saya. Dia penyerang, sedangkan saya bek tengah, dan kebanyakan orang lebih suka kapten yang bermain di belakang atau di lini tengah. Namun, dia memimpin lewat tindakan. Dia melakukan hal-hal yang benar dan punya mentalitas kuat. Dia punya tekad dan sangat dihormati.

Iklan Iklan

"Dia masih mampu bermain, kami masih ingin dia menambah jumlah penampilan untuk timnas dan mencetak lebih banyak gol. Piala Dunia mungkin masih terlalu jauh, tetapi sangat mungkin baginya untuk menjadi kapten Inggris di Piala Eropa. Saya tentu berharap demikian."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ESP UEFA Nations League A 14.45 ENG Tonton

Turnamen kandang tawarkan peluang emas

Setelah mencapai dua final terakhir Piala Eropa dan meraih perunggu di Piala Dunia musim panas ini, yang merupakan penampilan ketiga Inggris di semi-final sejak 1966 setelah perjalanan mereka pada 1990 ketika Butcher mengenakan ban kapten, mantan bek itu merasa hanya hambatan mental yang tersisa: "Ini soal mentalitas. Kami pernah sampai di titik itu sebelumnya dan belum berhasil melewatinya, tetapi kami harus mengesampingkan hal tersebut.

"Ada rintangan besar atau jurang lebar. Begitu berhasil melewatinya, Anda berada di sisi lain dan berpikir, 'wow, inilah tempat yang kita impikan.' Namun, menurut saya mereka berada dalam posisi yang bagus [untuk memenanginya]. Akan luar biasa jika bermain di kandang, di hadapan pendukung sendiri, dan sekarang semua kondisi sudah mendukung kami untuk melakukannya. Kami harus memanfaatkan kesempatan itu."

Iklan

Duel di Madrid menjadi ujian berat

Sebelum menatap 2028, tim asuhan Thomas Tuchel menghadapi apa yang Butcher anggap sebagai "ujian sesungguhnya" saat mereka bertandang ke markas Spanyol, juara Piala Dunia, pada Minggu. Inggris sudah dipastikan lolos ke perempat-final Nations League pada Maret setelah mengalahkan Kroasia. Mereka akan merebut posisi puncak grup jika mampu mengakhiri rekor panjang tanpa kekalahan Spanyol di Madrid. Kemenangan penting di ibu kota Spanyol akan menutup tahun yang berkesan sekaligus membangun kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan.