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Bayern Munich menerima pukulan telak pada momen yang sangat krusial, setelah dipastikan bintang asal Inggris mereka, Harry Kane, akan absen selama beberapa bulan akibat cedera serius pada pergelangan kaki. Fokus klub Bavaria pun dengan cepat beralih dari menjaga stabilitas lini serang menjadi mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan salah satu bintang terbesar tim.

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Menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, manajemen Bayern mulai bergerak lebih awal untuk memantau opsi yang tersedia di pasar penyerang. Daftar pendek yang disusun berisi tujuh nama, mulai dari talenta muda hingga pemain berpengalaman, termasuk dua pemain yang berkiprah di Liga Prancis, sebagaimana diungkap situs "Foot Mercato".

Krisis ini bermula dalam laga Bundesliga antara Bayern Munich dan Koln yang berakhir imbang 1-1, ketika Harry Kane mengalami cedera serius pada pergelangan kaki kirinya setelah berbenturan dengan Joel Schmied. Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-20, di tengah kekhawatiran staf pelatih yang dipimpin Vincent Kompany.

Indikasi awal pun tidak menggembirakan. Pemeriksaan medis memastikan seriusnya cedera tersebut, setelah diketahui bahwa penyerang asal Inggris itu mengalami robekan ligamen tibiofibular di pergelangan kaki kirinya, yang membuatnya harus absen dari lapangan selama beberapa bulan.

Bayern Munich mengumumkan rincian cedera tersebut dalam pernyataan resmi: "Harry Kane mengalami robekan ligamen tibiofibular di pergelangan kaki kirinya dalam laga Bayern Munich melawan Koln di Bundesliga. Pemeriksaan yang dilakukan tim medis klub mengungkap cedera tersebut, sehingga pemain berusia 33 tahun itu akan absen dari lapangan selama beberapa bulan."

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Absennya Kane menjadi pukulan telak bagi ambisi tim asal Bavaria, terlebih Kompany akan kehilangan penyerang utamanya pada fase krusial musim ini, di tengah persaingan memperebutkan gelar domestik dan upaya klub mewujudkan ambisinya di kompetisi Eropa.

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7 Nama untuk Menggantikan Sang Bintang Inggris

Menurut situs "Foot Mercato", manajemen Bayern Munich mulai mempertimbangkan sejumlah opsi lini serang sebagai antisipasi untuk bergerak pada Januari mendatang. Daftar tersebut dipimpin Nicolò Tresoldi, penyerang klub Belgia Club Brugge, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling diburu di Eropa.

Tresoldi kini berusia 22 tahun dan secara olahraga berstatus pemain Jerman di level tim nasional junior, yang menjadikannya opsi menarik bagi klub Bavaria. Namun, transfernya tidak akan mudah, mengingat klub lain juga meminatinya, dengan Milan berada di barisan terdepan, ditambah keinginan Italia untuk merekrutnya.

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Laporan menyebutkan Club Brugge mematok harga 60 juta euro untuk melepas penyerangnya, angka yang bisa menjadi kendala untuk menuntaskan transfer tersebut pada bursa transfer musim dingin.

Daftar tersebut juga memuat Ricardo Pepi, penyerang klub Belanda Eindhoven sekaligus mantan pemain Augsburg, serta Igor Thiago, penyerang klub Inggris Brentford, seiring upaya Bayern mencari opsi yang mampu memberikan tambahan daya gedor yang dibutuhkan.

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Salah satu nama yang juga mendapat perhatian adalah Younes Ebnoutalib, penyerang Eintracht Frankfurt berusia 23 tahun, yang tampil menonjol musim ini dengan mencetak 8 gol dalam 12 pertandingan.

Menurut harian "Bild", sang pemain mendapat apresiasi dari Jürgen Klopp, dan di internal klub ia bahkan disamakan dengan versi muda penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, sebagai gambaran potensi yang dimilikinya.

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Paris Brunner, penyerang Monaco dan mantan pemain Borussia Dortmund, juga masuk dalam daftar nama yang dipertimbangkan. Ia bisa menjadi investasi untuk masa depan berkat usianya yang masih muda dan potensinya yang menjanjikan.

Di klub Prancis yang sama, Bayern terus memantau situasi Folarin Balogun, sementara "Sky Sport Jerman" memunculkan nama Eric Maxim Choupo-Moting sebagai opsi potensial untuk kembali ke tim Bavaria, terutama karena ia akan segera berstatus bebas transfer dalam beberapa bulan mendatang.

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Meski banyak nama yang beredar, Bayern Munich hingga kini belum mengambil keputusan final terkait langkah mereka di bursa transfer musim dingin. Namun, cedera Kane telah menempatkan manajemen pada ujian berat, yakni menemukan penyerang yang mampu menutup absennya bintang utama mereka tanpa mengganggu ambisi tim di sisa musim.