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Bintang Barcelona Frenkie de Jong semakin diapresiasi ketika bermain di luar posisi aslinya, tetapi kembalinya sejumlah bek dan Rodri kembali memunculkan tanda tanya.

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Dalam laporannya, harian Sport menyebut bahwa muncul pertanyaan seputar sejauh mana Frenkie de Jong akan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler musim ini.

Pada titik ini, ketika ditanya apakah ia merasa kurang dihargai, De Jong tidak lagi mampu menahan senyum sinisnya.

Menariknya, pada musim ini sang pemain mulai menuai pujian yang kerap tidak ia dapatkan di banyak kesempatan, yakni ketika pelatih Hansi Flick memainkannya sebagai bek tengah atau bek sayap.

Pujian tersebut disikapi sang pemain dengan cukup hati-hati, seolah ia yakin bahwa performanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ia tampilkan saat bermain di posisi aslinya sebagai gelandang.

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Kontribusinya bagi tim di posisi yang biasanya tidak ia tempati turut memperkuat pandangan positif terhadap dirinya. Namun, hal itu belum menjawab pertanyaan terbesar: peran apa yang direncanakan Flick untuknya di sisa musim ini?

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Beberapa hari lalu, Pedri berkata tentang De Jong: "Dia pemain yang begitu bagus sampai-sampai bisa bermain bahkan sebagai penjaga gawang."

Dalam sebulan terakhir, cedera yang menimpa pemain seperti Eric Garcia, Kounde, Cubarsi, dan Christensen membuat De Jong mendapatkan menit bermain di lini belakang.

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Absennya Rodri sempat mengisyaratkan bahwa De Jong juga akan mendapat kesempatan di posisi gelandang bertahan, tetapi Flick lebih memilih mengandalkan Marc Bernal, bahkan juga Gavi pada pertandingan terakhir.

De Jong telah mengumpulkan 317 menit bermain bersama Barcelona musim ini di LaLiga dan Liga Champions. Dengan Flick yang bersiap menyambut kembalinya Rodri dan seluruh bek, ketidakpastian mengenai peran yang menanti Frenkie de Jong pun semakin besar.

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Dalam beberapa pekan terakhir, pemain asal Belanda itu tak henti menegaskan bahwa dirinya adalah seorang gelandang. Tak bisa dimungkiri, sejumlah penampilan terbaik dalam kariernya lahir ketika ia bermain dalam poros ganda di lini tengah, dengan kebebasan bergerak dan meninggalkan posisinya.

Performa terbaik De Jong muncul ketika bola sering melewati kakinya dan ia mampu memengaruhi permainan tim melalui akselerasinya dengan bola.

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Namun, posisi tersebut di Barcelona sudah memiliki pemilik utama sesuai komposisi skuad, yaitu Pedri. Posisi gelandang kedua dalam sistem Flick selama ini menjadi milik eksklusif sang bintang asal Kepulauan Canaria.

Pemain seperti Marc Bernal sempat mengisi posisi itu di beberapa kesempatan musim ini, sementara Gavi belum berhasil memantapkan diri sebagai pelapis alaminya.

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Adapun posisi lain yang membuat Frenkie de Jong merasa nyaman adalah gelandang bertahan, posisi yang musim ini diisi oleh rekrutan paling menonjol tim, yakni Rodri. Banyak pihak menilainya sebagai pemain terbaik dunia di posisi tersebut.

Flick dan Deco bertaruh pada Rodri sebagai peluang untuk menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kemampuan mengontrol tempo permainan di Barcelona, yang selama ini bermasalah dalam transisi bertahan. Ia dijadwalkan kembali bermain pada Minggu mendatang di Stadion Riazor.

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Sementara itu, posisi gelandang serang juga diwarnai persaingan ketat, dengan Fermin Lopez dan Dani Olmo bersaing memperebutkannya sejak beberapa musim terakhir. Keduanya menawarkan karakteristik yang sangat berbeda, tetapi sama-sama berpengaruh bagi permainan tim.

Fermin Lopez memberi tim agresivitas dalam menekan tanpa bola serta kemampuan masuk ke kotak penalti dan mencetak gol, sedangkan Olmo menghadirkan kejernihan dan keteraturan, di samping kemampuannya juga untuk mencapai gawang lawan.

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Flick pun sempat memainkan De Jong di posisi tersebut musim ini, meski hal itu lebih terlihat sebagai solusi sementara, mengingat pemain asal Belanda itu baru saja pulih dari cedera lutut serius.

Skorsing yang dijalani Fermin Lopez dalam dua pertandingan mendatang membuka peluang lebih besar bagi Frenkie untuk mendapatkan kesempatan di posisi itu, meski Flick memiliki opsi lain, yakni memainkan Pedri sebagai gelandang serang.

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Skenario tersebut memungkinkan Rodri dan Frenkie dimainkan di pangkal lini tengah, dengan Pedri ditempatkan di posisi yang lebih menyerupai perannya bersama timnas Spanyol.

Opsi ini, di atas segalanya, akan memberi tim penguasaan bola yang lebih besar berkat kombinasi tiga pemain spesialis lini tengah.

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Ada pula opsi lain untuk memainkan ketiganya sekaligus, yaitu dengan mengubah formasi 4-2-3-1 menjadi formasi klasik 4-3-3, dengan Pedri dan Frenkie mengisi dua posisi gelandang depan, sistem yang sudah sangat akrab bagi ketiga pemain tersebut.

Pada Mei lalu, dalam wawancara dengan harian Sport, De Jong berkata: "Saya tidak tahu cara memasarkan diri dengan baik, dan orang-orang tidak bisa melihat Frenkie yang sebenarnya."

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Ucapan itu merangkum rasa frustrasi sang pemain karena terus-menerus menjadi sasaran keraguan dan pertanyaan.

Setelah musim panas yang penuh gejolak, yang diwarnai cedera serius lainnya, pemain asal Belanda itu masih berada di pusat perdebatan di Barcelona.