Beberapa jam sebelum duel para raksasa di Liga Champions, Paris Saint-Germain berada dalam kondisi darurat yang tak diumumkan secara resmi; bukan karena kekuatan Barcelona secara keseluruhan, melainkan hanya karena satu nama: Lamine Yamal.

Cedera yang dialami mutiara asal Portugal, Nuno Mendes, memicu krisis di sisi kiri lini pertahanan Paris, dan menempatkan Luis Enrique dalam dilema taktis yang disebut para pakar sepak bola Prancis sebagai bentuk bunuh diri, jika diselesaikan dengan nama yang kini diajukan.

Krisis bek kiri: celah yang mengancam mimpi Paris

Pukulan menyakitkan diterima kubu Parc des Princes dengan dipastikannya absennya Nuno Mendes pada laga krusial melawan Barcelona.

Bek yang menjadi tameng utama melawan para pemain sayap lawan itu meninggalkan kekosongan besar, hingga pertanyaan di seluruh studio analisis Prancis bergeser dari "bagaimana Paris akan menang?" menjadi "siapa yang berani menghentikan Lamine Yamal?".

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Dalam program "Rothen s'enflamme" yang terkenal di radio RMC, legenda sepak bola Prancis Jean-Michel Larqué tak ragu melontarkan penilaian yang keras. Ia menganggap bahwa pemikiran untuk menurunkan Lucas Digne, mantan pemain Barcelona, sebagai pengganti Mendes adalah sebuah perjudian yang pasti kalah.

Larqué berkata dengan nada tajam: "Menempatkan Lucas Digne dalam duel langsung melawan Lamine Yamal bukan sekadar masalah, ini adalah bunuh diri taktis. Merekrutnya di posisi ini adalah kesalahan strategis fatal dari manajemen Paris. Kita semua tahu bahwa Lucas Hernández tidak cocok menjadi pengganti Mendes, namun manajemen tetap mengulangi kesalahan yang sama".

Transfer 7 juta di bawah sorotan

Dan Larqué tidak sendirian dalam melancarkan kritik. Analis Éric Di Meco meragukan manfaat transfer yang mendatangkan Digne pada musim panas ini dari Everton dengan nilai 7 juta euro, dengan mengatakan: "Kita sedang berbicara tentang seorang pemain berusia 33 tahun yang kariernya berada dalam kurva penurunan yang jelas. Ada pertanyaan serius tentang apakah ia bahkan layak menjadi pilihan ketiga di posisinya. Dengan ukuran usia dan kemampuan saat ini, transfer ini tidak melayani proyek sebesar Paris Saint-Germain".

Bahkan Di Meco pergi lebih jauh, mengingatkan pada sebuah peristiwa yang tak dilupakan publik Prancis, ketika Digne menyebabkan penalti yang naif melawan Lamine Yamal sendiri di semifinal Piala Dunia 2016 antara Prancis dan Spanyol, sebagai isyarat adanya momok historis antara kedua pemain.

Solusi gila: Zaïre-Emery

Di tengah pesimisme ini, Larqué mengajukan solusi yang mengejutkan dan tak terduga, namun ia menilainya paling masuk akal: memindahkan mutiara lini tengah Warren Zaïre-Emery ke posisi bek kiri.

Ia menjelaskan: "Saya akan menempatkan Zaïre-Emery di sisi kiri tanpa ragu, ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, stamina yang tak ada habisnya, dan ia sedang berada di puncak performanya. Setiap kali ia membuktikan bahwa ia mampu bersinar di posisi apa pun yang diminta darinya, ia satu-satunya yang mampu mengimbangi kecepatan dan ledakan Lamine".

Sebaliknya, Christophe Dugarry, juara dunia 1998, mencoba meredakan serangan tajam terhadap Digne, dengan menyerukan agar ia diberi sedikit waktu. Ia berkata: "Kita tidak boleh melupakan faktor Luis Enrique, sang pelatih menerapkan filosofi yang sangat rumit pada para beknya, dan Nuno Mendes sendiri lama menderita pada awalnya hingga ia beradaptasi dengan ide-idenya. Mungkin Digne hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami sistem ini".



