Terombang-ambing antara ketakutan dan harapan... Rincian rencana yang tidak ingin diungkap oleh Barcelona

Piala Dunia 2026 akan dimulai besok, Kamis, di tengah antusiasme global terhadap edisi terbesar dalam sejarah turnamen ini. Namun, di Spanyol, pertanyaan terpenting dapat diringkas dalam satu nama: Bagaimana kabar Lamine Yamal, dan kapan ia akan siap mengenakan seragam "La Roja" pada musim panas di Amerika?

Timnas Spanyol akan memulai perjalanannya pada Senin mendatang melawan Cape Verde, dalam pertandingan pembuka Grup 8 yang juga mencakup Arab Saudi dan Uruguay, sementara semua indikasi menunjukkan bahwa partisipasi Yamal pada malam itu akan dihitung per menit, bukan per jam.

Menurut apa yang diungkap oleh program "Què T'hi Jugues!" di Radio SER Catalunya, Lamine Yamal dalam kondisi sehat dan semangat tinggi, serta berusaha sekuat tenaga dalam program rehabilitasinya. Setelah melewati minggu-minggu yang sulit sejak mengalami cedera otot paha belakang pada akhir musim 2025-2026, ia kini melihat "seberkas harapan di ujung terowongan".

Cedera yang dialami Lamine Yamal pada otot paha belakangnya pada bulan April lalu merupakan mimpi buruk yang nyata bagi pemain sayap muda ini, hingga ia sendiri mengakui: "Saya takut cedera ini serius dan akan membuat saya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia."

Momen krusial terjadi ketika para dokter memastikan ligamennya baik-baik saja, sehingga Yamal bisa bernapas lega dan segera mulai bekerja sama dengan tim medis. Sejak saat itu, kedua pihak—Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol—bekerja sama secara penuh untuk menemukan formula terbaik untuk kembalinya Yamal, di bawah pengawasan fisioterapis tim nasional Fernando Galán yang memantau kondisinya setiap hari sekaligus bertindak sebagai konsultan eksternal bagi Barcelona.

Di Madrid, pelatih Luis de la Fuente tidak menyembunyikan kewaspadaannya, seperti yang ia sampaikan dalam konferensi pers terakhirnya: "Jika semuanya berjalan normal seperti yang terjadi hingga saat ini, Lamine seharusnya siap untuk pertandingan 15 Juni, tetapi ini tidak berarti dia pasti akan bermain; kami akan mengevaluasi situasinya pada waktunya." Pernyataan ini mencerminkan keseimbangan yang rumit antara kebutuhan Spanyol akan bakatnya dan kekhawatiran Barcelona akan kambuhnya cedera.

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Kekhawatiran ini mendorong klub Catalan tersebut untuk menetapkan rekomendasi yang jelas, seperti yang diungkap oleh surat kabar "AS": tidak memainkan Yamal sebagai starter di awal, dan membatasi partisipasinya "dalam pertandingan melawan Cape Verde selama 15 menit, serta bermain dalam pertandingan melawan Arab Saudi selama 45 hingga 65 menit". Hal ini dikonfirmasi oleh laporan lain bahwa Barcelona "meminta sang sayap bermain paling lama 15 menit pada 15 Juni melawan Cape Verde, lalu satu babak atau 60 menit saat menghadapi Arab Saudi pada 21 Juni".

Rencana yang telah disusun pun jelas: uji coba singkat di pertandingan pertama, penampilan lebih lama di pertandingan kedua melawan Arab Saudi, lalu mencapai kesiapan penuh dalam laga krusial melawan Uruguay pada 27 Juni. Bahkan, beberapa laporan di dalam federasi menyebutkan adanya kesepakatan awal bahwa "Lamine Yamal tidak akan bermain dalam dua pertandingan pertama timnas Spanyol melawan Cape Verde dan Arab Saudi karena khawatir cedera berulang", dengan syarat dia sudah siap sepenuhnya untuk pertandingan ketiga.

Yamal sendiri tidak ingin menunggu, karena ia sangat ingin menguji kakinya, meskipun hanya beberapa menit melawan Cape Verde, meyakini bahwa kembalinya secara bertahap adalah cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan diri. Sementara Piala Dunia dimulai pada Kamis di tiga negara, Spanyol tetap menanti kembalinya bintang emasnya, bukan sebagai penyelamat sejak hari pertama, melainkan sebagai kartu as yang dipersiapkan dengan tenang untuk pertarungan babak gugur.