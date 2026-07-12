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Hamburger SV v Hertha BSC - Second BundesligaGetty Images Sport
Sydney Jordan

Diterjemahkan oleh

Terobosan semakin dekat: Feyenoord semakin dekat dengan kedatangan kiper utama yang diincar

Transfers
Feyenoord
T. Ernst

Media Jerman Kicker melaporkan bahwa Tjark Ernst tampaknya akan pindah ke Feyenoord. Menurut media tersebut, klub asal Rotterdam itu semakin mendekati kesepakatan dalam negosiasi.

Kicker mengetahui bahwa Feyenoord hampir berhasil mendatangkan kiper asal Berlin tersebut.

Namun, kiper berusia 23 tahun tersebut tidak hanya diminati oleh klub asal Rotterdam itu.

Celtic, Borussia Mönchengladbach, dan VfL Wolfsburg juga dilaporkan ingin merekrut Ernst ke dalam skuad mereka.

Wolfsburg dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan Ernst, namun karena degradasi ke 2. Bundesliga, transfer tersebut tampaknya batal.

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Akibatnya, klub Volkswagen tersebut, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut kiper Feyenoord, Timon Wellenreuther, dari Stadionclub.

Bagaimanapun, Feyenoord tampaknya selangkah lebih dekat untuk menyambut kiper baru. Kabarnya, Ernst adalah kiper utama yang diincar. Dan tampaknya ia tertarik untuk menjalani petualangan di Feyenoord, terutama karena peluang bermain di Liga Champions sangat menggiurkan.

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