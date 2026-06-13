Terobosan di depan mata: Feyenoord mengandalkan dua pemain baru bernilai jutaan euro

Feyenoord mengandalkan kedatangan Charles Vanhoutte dan Nacho Ferri, demikian dilaporkan FR12 pada Sabtu pagi. Direktur teknis Devy Rigaux berharap dapat segera mencapai kesepakatan dengan OGC Nice maupun KVC Westerlo.

Dengan demikian, Rigaux akan mendatangkan pemain baru kedua dan ketiganya ke De Kuip. Pria asal Belgia ini mulai menjalankan tugas beratnya di Feyenoord pada 1 Juni dan baru-baru ini menyambut talenta muda berbakat Ilian Hadidi (17) dari Standard Luik.

Vanhoutte adalah pemain Belgia berusia 27 tahun dari Nice, yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan kepemimpinan di lini tengah. Ia pernah sekali dipanggil ke tim nasional, namun tidak mendapat panggilan untuk Piala Dunia musim panas ini.

Ferri yang berusia 21 tahun bermain sebagai penyerang di Westerlo. Sama seperti Vanhoutte, ia sangat ingin pindah ke Feyenoord.

Kedua pemain terikat kontrak dengan klub mereka saat ini hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, Vanhoutte bernilai 7 juta euro, sedangkan Ferri dinilai sebesar 6 juta euro.

Pemain yang hengkang

Feyenoord juga telah melepas beberapa pemain secara permanen. Jeyland Mitchell melanjutkan kariernya di Sturm Graz, sementara Steven Benda, Gernot Trauner, dan Raheem Sterling masih mencari tantangan baru. Malcolm Jeng kembali ke Stade Reims.

Selain itu, klub asal Rotterdam ini akan meminjamkan Lucas Gardenier dan Ayoub Ouarghi ke FC Dordrecht. Seung-gyun Bae kemungkinan akan bergabung kembali dengan mereka.