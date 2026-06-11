Terobosan dalam krisis visa... Washington membuka pintu bagi pejabat Iran seiring dimulainya Piala Dunia

Setelah seminggu ketegangan diplomatik yang mengancam akan menggagalkan partisipasi delegasi administratif Iran di Piala Dunia, Asosiasi Sepak Bola Iran mengumumkan bahwa mereka telah mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat untuk menerbitkan visa bagi para pejabatnya, sebuah langkah yang berpotensi mengakhiri salah satu krisis paling sensitif menjelang dimulainya Piala Dunia 2026.

Mahdi Mohammad Nabi, Wakil Ketua Federasi dan Manajer Tim Nasional, mengatakan dalam pernyataan kepada kantor berita resmi "IRNA" bahwa pihak berwenang AS telah memberi tahu Teheran secara resmi bahwa 15 pejabat yang visanya sebelumnya ditolak dapat mendatangi Konsulat AS di kota Tijuana, Meksiko, untuk mengajukan permohonan baru.

Sebelumnya, Washington telah menyetujui pemberian visa bagi seluruh pemain tim nasional Iran, namun menolak masuknya 15 pejabat dan staf administrasi, termasuk Mohammad Nabi sendiri, yang memicu kemarahan Federasi Sepak Bola Iran yang menganggap keputusan tersebut sebagai "campur tangan politik" dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Meksiko dan Kanada selama periode 11 Juni hingga 19 Juli, dengan partisipasi 48 tim nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Mohammad Nabi menambahkan: "Kami diberitahu hari ini bahwa beberapa orang dari daftar 15 orang tersebut dapat mengajukan permohonan di Tijuana. Nama-namanya belum diumumkan, tetapi saya yakin krisis ini kemungkinan besar akan teratasi untuk lebih dari setengahnya, karena mereka merupakan pilar utama tim nasional. Kami berharap masalah ini berakhir dengan baik bagi sisanya."

Terobosan ini terjadi 72 jam sebelum pertandingan pertama Iran di Piala Dunia, di mana "Tim Melli" akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles, dalam Grup G yang juga mencakup Belgia dan Mesir, dan semua pertandingannya akan digelar di Amerika Serikat.

Wakil Ketua Federasi tersebut mengungkapkan adanya pertemuan maraton dengan FIFA yang berlangsung selama 7 jam di Los Angeles kemarin, dan mengatakan: "Kami mengadakan pertemuan pagi dan sore dengan pejabat FIFA. Yang mereka sampaikan kepada kami adalah bahwa tim nasional harus berada di lokasi pertandingan sehari sebelumnya, yaitu pada 14 Juni."

Dia melanjutkan: "Kami memberitahu mereka bahwa kami lebih memilih tiba sehari lebih awal, karena kami tidak akan bisa memenuhi jadwal sebelumnya. Waktu pasti antara 13 dan 14 Juni belum ditentukan, tetapi kemungkinan besar kami akan mengirim tim pada hari Sabtu agar tiba di Amerika setidaknya dua hari sebelum pertandingan, dan jika tidak memungkinkan, perjalanan akan dilakukan pada hari Minggu."

Masalah visa ini menjadi ujian awal bagi kemampuan FIFA dalam menerapkan prinsip "netralitas sepak bola", setelah krisis serupa yang menyebabkan wasit Somalia Omar Artan dideportasi dari Bandara Miami pekan lalu.