Terobosan bagi Al-Ahly dan Raja... Dukungan luas di dalam CAF untuk menambah kuota Liga Champions

Di lingkungan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), sedang terjadi perkembangan pesat yang mungkin akan mengarah pada salah satu perubahan paling signifikan dalam sistem kompetisi kontinentalnya dalam beberapa tahun terakhir, setelah usulan untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika hampir mendapatkan lampu hijau, sebuah langkah yang berpotensi mengubah peta persaingan dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak klub untuk tampil di turnamen paling bergengsi di tingkat benua.

Data terbaru menunjukkan bahwa usulan Hani Abu Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, mengenai penambahan jumlah klub yang berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika, kini mendapat dukungan luas di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), setelah para anggota Komite Eksekutif memberikan persetujuan awal terhadap gagasan tersebut, sambil menunggu pengesahan resmi dalam pertemuan-pertemuan mendatang.

Menurut situs “Sport7” dari Maroko, indikasi saat ini menjadi lebih positif dibandingkan beberapa hari terakhir, setelah usulan tersebut beralih dari tahap studi ke tahap pengaturan prosedural, yang memperkuat peluang penerapan perubahan tersebut mulai musim depan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Komite Kompetisi CAF telah memutuskan untuk menunda batas waktu penyerahan daftar pemain klub yang berpartisipasi dalam kompetisi kontinental hingga bulan depan, alih-alih pada minggu terakhir bulan ini, dengan tujuan memberikan waktu lebih banyak kepada CAF untuk mengambil keputusan akhir dan melakukan perubahan yang diperlukan pada sistem kompetisi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa penambahan yang diantisipasi ini hanya akan berlaku untuk Liga Champions Afrika, dan tidak akan mencakup Piala Konfederasi Afrika, yang berarti sistem kompetisi kedua tersebut akan tetap berlaku tanpa perubahan apa pun pada musim depan.

Jika keputusan ini disahkan secara resmi, Maroko akan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan, karena jumlah wakilnya di Liga Champions Afrika akan meningkat menjadi tiga klub, yaitu Nahda Berkane, Raja Casablanca, dan Maghreb Fez, setelah mereka menyelesaikan musim lalu di peringkat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Sebaliknya, partisipasi Maroko di Piala Konfederasi Afrika akan tetap terbatas pada dua klub saja, yaitu Angkatan Darat Kerajaan dan Wydad, karena perubahan yang diusulkan tidak mencakup turnamen ini.

Sedangkan di sisi Mesir, jika penambahan kuota disetujui, klub-klub Al-Ahly, Pyramids, dan Zamalek akan mewakili sepak bola Mesir di kompetisi Liga Champions Afrika pada musim depan, sebuah langkah yang berpotensi membuat turnamen tersebut semakin kuat dan menarik dengan kehadiran lebih banyak klub-klub besar dari benua Afrika.