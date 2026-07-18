Ternyata tidak ada kesepakatan dengan Salah? Klub itu menghajar habis-habisan pria yang memiliki 2,2 juta pengikut

Beşiktaş melontarkan serangan keras terhadap jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu melalui pernyataan yang tajam. Jurnalis Turki tersebut melaporkan pada Jumat malam bahwa Mohamed Salah hampir pindah ke Beşiktaş, namun menurut klub, hal itu sama sekali tidak benar.

Menurut Sabuncuoglu, kesepakatan sudah sangat dekat. “Awalnya, Salah berharap bisa mendapatkan gaji tahunan sebesar lima belas juta euro. Pada akhirnya, ia menurunkan tuntutan gajinya dengan harapan tetap bisa bergabung dengan Besiktas,” tulis jurnalis Turki tersebut, yang dengan 2,2 juta pengikut merupakan salah satu jurnalis sepak bola terbesar di Turki.

“Kini, kesepakatan mengenai aspek keuangan telah tercapai antara kedua belah pihak. Namun, kesepakatan definitif belum tercapai: mereka masih harus mencapai kesepakatan mengenai durasi kontrak serta hak citra dan kepribadian,” demikian ia mengakhiri berita eksklusifnya, yang menurut Besiktas sendiri sama sekali tidak benar. Klub tersebut bahkan menyebut namanya secara langsung dalam sebuah pernyataan.

“Berita yang dibagikan oleh jurnalis Yağız Sabuncuoğlu di platform digital mengenai lika-liku transfer klub kami dan syarat-syarat transfer yang dibahas hanyalah khayalan belaka.”

“Orang yang dimaksud telah lama secara terbuka menyesatkan publik dengan menyebarkan berita yang ia karang sendiri dari balik mejanya dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan, terkait proses transfer klub kami.”

“Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, informasi paling akurat dan transparan mengenai proses transfer klub kami dibagikan kepada para penggemar dan publik melalui saluran komunikasi resmi kami,” lanjut pernyataan tersebut.

“Kami sekali lagi dengan tegas meminta para penggemar kami untuk tidak mempercayai informasi atau berita apa pun yang tidak dibagikan melalui saluran komunikasi resmi kami.”