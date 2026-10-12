Max Dowman termasuk dalam daftar pemain yang diyakini peraih delapan Ballon d'Or itu akan membuat terobosan besar di panggung global dalam beberapa tahun mendatang. Talenta FC Arsenal tersebut sejauh ini telah mencatatkan 15 penampilan bersama skuad senior The Gunners.

Musim lalu, pemain asal Inggris berusia 16 tahun itu tampil enam kali di Premier League, meraih gelar juara, dan menerima penghargaan "Premier League Home Grown Debutant of the Season".

Messi juga memasukkan penyerang Crystal Palace berusia 19 tahun, Zavier Gozo, yang menjalani debutnya melawan Manchester City musim ini dan kini telah mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim nasional Amerika Serikat. Satu-satunya talenta Argentina dalam daftar tersebut adalah Tomas Aranda dari Boca Juniors. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil 14 kali pada musim perdananya di level senior dan menunjukkan kemampuannya dalam laga Argentina melawan Amerika Serikat hingga dipilih oleh sang bintang veteran.

Dengan empat penampilan di sebuah Piala Dunia bersama Meksiko, Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dari Club Tijuana termasuk nama yang lebih dikenal dalam daftar itu. Pemain tim nasional Turki, Can Uzun, juga masuk pilihan. Gelandang Eintracht Frankfurt tersebut sejauh ini mencetak 19 gol dan menyumbang 12 assist dalam 65 pertandingan Bundesliga.

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Pemain Hamburger SV Lotta Wrede masuk daftar pilihan Lionel Messi

Daftar pemain putra dilengkapi oleh pemain asal Belanda, Kees Smit dari AZ Alkmaar, serta Jesus Rodriguez, yang saat ini bermain di bawah asuhan pelatih Cesc Fabregas di Como 1907, Italia.

Untuk sepak bola putri, Messi menyebut Lotta Wrede dari Hamburger SV dan Giovanna Waksman dari Olympique Lyon. Chloe Sarwie dari FC Chelsea juga masuk daftar. Pemain menyerang berusia 17 tahun itu telah mencatatkan tujuh penampilan di level senior dan tergabung dalam skuad tim nasional Inggris U-20 untuk Piala Dunia mendatang.

Dalam kegiatan serupa sebelumnya, pemain asal Argentina itu telah menunjukkan ketajamannya dalam mengenali talenta muda. Tahun lalu, ia memilih Rio Ngumoha, yang menjadi opsi penting di FC Liverpool di bawah asuhan pelatih Andoni Iraola dan, pada Mei 2025, menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub saat menghadapi Newcastle.

Nama lain dalam daftar tahun lalu adalah Andrey Santos, yang pindah dari Chelsea ke Manchester United, serta Kendry Paez, yang saat ini dipinjamkan Chelsea ke River Plate dan telah mencatatkan 27 penampilan bersama tim nasional Ekuador meski usianya masih muda.