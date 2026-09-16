Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap langkah Barcelona untuk merampungkan transfer istimewa dari Liga Swedia pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Menurut surat kabar "Expressen Swedia", Barcelona, melalui salah satu pemandu bakatnya, menyaksikan pertandingan pekan ke-21 Liga Swedia antara Djurgarden dan Gais Gothenburg di Stadion 3Arena pada Senin lalu untuk memantau perkembangan Bo Hegland, gelandang serang asal Norwegia berusia 22 tahun.

Pemain internasional Norwegia U-21 itu tampil gemilang dalam kemenangan timnya, Djurgarden, yang menang 2-0, sehingga tim tersebut menempati peringkat kedua di klasemen, dengan selisih tujuh poin dari pemuncak Sirius.

Hegland memberikan assist untuk gol pembuka Kristian Lyng, dan mencetak gol kedua sendiri.

Dalam 21 pertandingan liga, ia mencetak delapan gol dan memberikan 15 assist, sebuah catatan yang membuatnya masuk dalam 15 kreator gol terbaik di Eropa pada tahun 2026.

Hegland dikenal sebagai spesialis bola mati, di mana ia mengeksekusi tendangan sudut dan tendangan bebas, serta memiliki keunggulan berupa keanggunan dalam menggunakan kaki kanannya, dengan tinggi badan 1,85 meter.

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Hegland, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2029 dan nilai pasar sebesar 2,5 juta euro menurut situs Transfermarkt, bergabung dengan klub Swedia Djurgarden pada tahun 2025 dari klub Norwegia Moss, setelah menjalani periode di klub Frigg, yang juga berada di negara asalnya.

Ia juga sempat bermain untuk tim Italia Lecce U-19 pada tahun 2023.

Dalam beberapa bulan terakhir, namanya dikaitkan dengan klub Newcastle, Anderlecht, dan Atletico Madrid.