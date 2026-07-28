Palmeiras dari Brasil mengejutkan klub-klub raksasa Eropa dengan keputusan mengenai permata muda mereka, Eduardo Conceicao, yang masuk dalam daftar buruan pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Media Brasil dan Inggris terus mengaitkan Barcelona dengan perekrutan pesepak bola muda Brasil yang menjanjikan, Eduardo Conceicao, seorang penyerang sayap kiri berusia 16 tahun yang bermain untuk Palmeiras.

Surat kabar Manchester Evening dan Globo Esporte menyebut nama klub Catalan itu sebagai salah satu pesaing untuk merekrut penyerang berusia 16 tahun tersebut, yang namanya sejak beberapa bulan lalu telah dikaitkan dengan klub-klub lain seperti Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, bahkan Real Madrid.

Menurut laporan-laporan terbaru ini, Palmeiras yang memiliki hak atas Conceicao berencana untuk mempertahankan talenta mudanya untuk beberapa waktu, terutama mengingat ia memiliki kontrak yang berlaku hingga tahun 2029.

Surat kabar Globo Esporte melaporkan bahwa pembicaraan telah dilakukan dengan Manchester United, di samping Manchester City dan Barcelona. Laporan menyebutkan bahwa harga yang disepakati adalah sekitar 25 juta euro, ditambah 15 juta euro sebagai tambahan.

Namun demikian, Palmeiras tampaknya memperketat sikapnya, karena mereka ingin pemain muda mereka yang menjanjikan itu berkembang di dalam tim utama sebelum menyetujui kesepakatan transfer, yang menurut laporan-laporan ini nilainya tidak akan kurang dari 50 juta euro pada bursa transfer mendatang.

Eduardo Conceicao dianggap sebagai salah satu pemain paling menjanjikan dalam sepak bola Brasil, dan Palmeiras mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan menguntungkan yang melibatkan Endrick dan Estevao: Endrick pindah ke Real Madrid pada Desember 2022 dengan nilai 72 juta (35 juta tetap, 25 juta bonus, dan 12 juta pajak), sedangkan Estevao dijual seharga 45 juta + 20 juta ke Chelsea pada musim panas 2024.

Surat kabar Globo Esporte menyebutkan bahwa Palmeiras sebelumnya telah menolak tawaran yang berkisar antara 20 hingga 25 juta euro dari Inggris, di samping proposal dari Jurgen Klopp, yang saat itu menjabat sebagai direktur sepak bola global di Red Bull, pada awalnya sekitar 7 juta euro dan tawaran kedua senilai 10 juta euro.

Pada Januari, surat kabar Mundo Deportivo melaporkan bahwa nama Eduardo Conceicao dikaitkan dengan ketertarikan Barcelona.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Catalan tersebut memantau sang sayap muda, dan meskipun mereka mengaguminya, rencana mereka adalah mengalokasikan investasi besar untuk seorang penyerang berpengalaman.