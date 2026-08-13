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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Termasuk Legenda Al Nassr: Prediksi Para Bintang Menempatkan Al Hilal di Puncak Roshn

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Arab Saudi

Apakah "Sang Pemimpin" akan merebut kembali gelar favoritnya?

Bintang-bintang sepakbola Arab Saudi memprediksi Al Hilal bakal menjadi juara musim baru Liga Roshn Saudi, termasuk salah satu legenda dari tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al Nassr.

Musim baru Liga Saudi dimulai hari ini, Kamis, melalui 3 pertandingan yang mempertemukan Abha melawan Al Hazm, Al Shabab kontra Al Qadsiah, serta Al Ahli dengan Al Diriyah.

Beberapa jam sebelum dimulainya liga, Mohammed Al Deayea dan Nasser Al Shamrani, dua mantan bintang Al Hilal, memprediksi "Sang Pemimpin" akan meraih gelar, hal yang turut ditegaskan oleh Fahad Al Harifi, mantan bintang Al Nassr.

Al Harifi berujar dalam pernyataannya kepada program "Dawrina Ghair" di kanal "Al Saudiya": "Akan sulit bagi Al Hilal untuk tidak memenangkan gelar Liga Saudi selama 3 musim beruntun, setelah mereka kehilangan gelar tersebut dalam dua musim terakhir."

Ia menambahkan: "Dengan stabilitas yang tengah dialami Al Hilal, berbanding dengan perubahan yang terjadi pada kondisi Al Ahli, Al Nassr, dan Al Ittihad, Al Hilal akan menjadi kandidat utama."

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

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Ia melanjutkan: "Semua data menegaskan bahwa Al Hilal adalah yang terbaik, terunggul, tersiap, terlengkap, dan paling stabil, dan dengan motivasi-motivasi ini para suporter harus mendukung tim demi menyukseskan liga."

Sementara itu, Nasser Al Shamrani berkata: "Al Hilal selalu menjadi kandidat untuk setiap turnamen yang mereka ikuti, dan ini adalah fakta, tetapi hal itu juga bergantung pada data, karena kita harus realistis dalam sepakbola, dan Al Hilal tengah mengalami kondisi stabil."

Di sisi lain, Mohammed Al Deayea meragukan Al Hilal bakal memenangkan gelar Liga Saudi dengan keberadaan pelatih Italia, Simone Inzaghi, tetapi ia mengungkapkan harapannya agar kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki melalui evaluasi oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, pemilik klub.

Ia menjelaskan: "Inzaghi harus menghindari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan pada musim lalu, dan itu tidak akan terwujud kecuali melalui pertemuan-pertemuan dengannya, dan ini tidak terjadi pada musim lalu, di mana pelatih Italia itu adalah nomor 1 di klub."

Ia menutup: "Saya memprediksi juara liga adalah Al Hilal, disusul Al Nassr, Al Qadsiah, Al Ahli, kemudian Al Ittihad yang tidak akan mampu bersaing."

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