Bintang-bintang sepakbola Arab Saudi memprediksi Al Hilal bakal menjadi juara musim baru Liga Roshn Saudi, termasuk salah satu legenda dari tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al Nassr.

Musim baru Liga Saudi dimulai hari ini, Kamis, melalui 3 pertandingan yang mempertemukan Abha melawan Al Hazm, Al Shabab kontra Al Qadsiah, serta Al Ahli dengan Al Diriyah.

Beberapa jam sebelum dimulainya liga, Mohammed Al Deayea dan Nasser Al Shamrani, dua mantan bintang Al Hilal, memprediksi "Sang Pemimpin" akan meraih gelar, hal yang turut ditegaskan oleh Fahad Al Harifi, mantan bintang Al Nassr.

Al Harifi berujar dalam pernyataannya kepada program "Dawrina Ghair" di kanal "Al Saudiya": "Akan sulit bagi Al Hilal untuk tidak memenangkan gelar Liga Saudi selama 3 musim beruntun, setelah mereka kehilangan gelar tersebut dalam dua musim terakhir."

Ia menambahkan: "Dengan stabilitas yang tengah dialami Al Hilal, berbanding dengan perubahan yang terjadi pada kondisi Al Ahli, Al Nassr, dan Al Ittihad, Al Hilal akan menjadi kandidat utama."

Ia melanjutkan: "Semua data menegaskan bahwa Al Hilal adalah yang terbaik, terunggul, tersiap, terlengkap, dan paling stabil, dan dengan motivasi-motivasi ini para suporter harus mendukung tim demi menyukseskan liga."

Sementara itu, Nasser Al Shamrani berkata: "Al Hilal selalu menjadi kandidat untuk setiap turnamen yang mereka ikuti, dan ini adalah fakta, tetapi hal itu juga bergantung pada data, karena kita harus realistis dalam sepakbola, dan Al Hilal tengah mengalami kondisi stabil."

Di sisi lain, Mohammed Al Deayea meragukan Al Hilal bakal memenangkan gelar Liga Saudi dengan keberadaan pelatih Italia, Simone Inzaghi, tetapi ia mengungkapkan harapannya agar kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki melalui evaluasi oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, pemilik klub.

Ia menjelaskan: "Inzaghi harus menghindari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan pada musim lalu, dan itu tidak akan terwujud kecuali melalui pertemuan-pertemuan dengannya, dan ini tidak terjadi pada musim lalu, di mana pelatih Italia itu adalah nomor 1 di klub."

Ia menutup: "Saya memprediksi juara liga adalah Al Hilal, disusul Al Nassr, Al Qadsiah, Al Ahli, kemudian Al Ittihad yang tidak akan mampu bersaing."