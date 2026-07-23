Sebuah laporan pengawasan internasional mengungkap adanya tujuh kasus yang berpotensi terkait dengan pengaturan hasil pertandingan Piala Dunia Pria 2026, akibat pelanggaran taruhan yang mencurigakan. Temuan ini bertentangan secara langsung dengan apa yang diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Copenhagen Group, sebuah jaringan internasional independen yang bertugas memantau dan memerangi pengaturan hasil dalam kompetisi olahraga, mengeluarkan tujuh peringatan setelah proses pemantauan yang mencakup 104 pertandingan di turnamen tersebut.

Laporan lengkapnya belum dipublikasikan, tetapi Dewan Eropa telah mengeluarkan ringkasan temuannya. Menurut surat kabar "The Athletic", kasus-kasus paling menonjol yang menimbulkan kecurigaan selama turnamen adalah:

1 - Kartu merah yang diterima pemain Afrika Selatan Themba Zwane pada menit ke-84 dalam pertandingan pembuka negaranya melawan Meksiko.

2 - Taruhan senilai 4,8 juta dolar (3,6 juta pound sterling) yang dikumpulkan oleh platform prediksi Amerika berbasis mata uang kripto "Polymarket" atas kekalahan Spanyol dari Tanjung Verde, yaitu pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol dalam babak penyisihan grup.

3 - Keterlambatan teknologi asisten wasit video "VAR" selama tiga menit setengah sebelum menganulir gol yang dicetak pemain Spanyol Ferran Torres dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi.

Laporan tersebut juga mengungkap detail menarik terkait kasus penyerang Amerika Folarin Balogun. Pada 2 Juli, hari yang sama ketika pemain itu diusir dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, platform "Polymarket" membuka pasar taruhan untuk pertanyaan: "Apakah Balogun akan bermain melawan Belgia?".

Komite Disiplin FIFA baru mengonfirmasi kemungkinan partisipasinya setelah penangguhan hukumannya pada 5 Juli. Laporan Copenhagen menunjukkan bahwa tidak ada pasar serupa yang dibuka untuk 14 pemain lainnya yang menerima kartu merah di turnamen tersebut, dan tidak ada satu pun dari mereka yang hukumannya dicabut.

Kelompok tersebut, yang beroperasi berdasarkan Konvensi Macolin dari Dewan Eropa untuk memerangi pengaturan hasil pertandingan, menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan permintaan resmi kepada FIFA untuk memperoleh penjelasan tertulis mengenai kasus Balogun. Dari pihaknya, surat kabar "The Athletic" telah menghubungi FIFA dan "Polymarket" untuk meminta tanggapan, namun belum memperoleh jawaban hingga saat ini.

Perbedaan dalam temuan

Temuan Copenhagen Group ini mengejutkan, karena dirilis hanya satu hari setelah gugus tugas integritas FIFA mengumumkan pada Selasa bahwa "tidak ada aktivitas taruhan mencurigakan atau indikasi pengaturan hasil yang terdeteksi di pertandingan mana pun" sepanjang turnamen, dengan catatan bahwa kelompok tersebut dan Dewan Eropa terlibat sebagai anggota independen dalam gugus tugas yang sama, yang dibentuk pada 2019.

Sebaliknya, Copenhagen Group mengumumkan pada Rabu bahwa mereka mendeteksi tujuh "peringatan kuning", dan menurut definisinya, peringatan kuning dikeluarkan ketika terdapat "beberapa indikasi pelanggaran", yang bisa mencakup fluktuasi tidak wajar dalam peluang kemenangan atau rumor di situs media sosial.

Kelompok tersebut menerapkan sistem empat tingkat: hijau "normal", kuning "peringatan rendah", oranye "peringatan tinggi", dan merah "tingkat risiko tertinggi".

Dalam konteks ini, Christian Kalb, pakar industri taruhan yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Copenhagen Group, mengatakan dalam pernyataannya kepada "The Athletic" bahwa peringatan-peringatan ini tidak selalu berarti adanya pengaturan hasil.

Kalb menjelaskan: "Peringatan-peringatan ini bisa dijelaskan oleh perilaku tidak lazim seperti perubahan peluang atau lindung nilai likuiditas. Volume taruhan di Piala Dunia sangat besar, dan setiap pertandingan bernilai miliaran pound, yang membuat penarikan kesimpulan pasti menjadi sulit."

Ia menambahkan: "Masalah utamanya terletak pada konflik kepentingan dan informasi orang dalam. Agen taruhan tradisional mungkin menggunakan pasar prediksi seperti Polymarket untuk melindungi diri dari risiko ketika semua orang bertaruh pada kandidat unggulan, sehingga mereka menggunakan hasil ketidakmenangannya sebagai semacam asuransi untuk mengurangi kerugian."

Laporan tersebut menyatakan bahwa kelompok itu menempatkan 15 pertandingan di bawah pengawasan ketat, terutama pada putaran terakhir babak penyisihan grup, dan menganalisis 12 kasus kontroversial.

Kelompok tersebut memperkirakan total volume taruhan pada turnamen ini mencapai sekitar 240 miliar dolar, atau hampir dua kali lipat volume taruhan di Piala Dunia Qatar 2022.