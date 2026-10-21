Gelandang Jerman Toni Kroos, mantan bintang Real Madrid, memilih 5 gelandang terbaik dalam sejarah sepakbola, dengan menempatkan mantan rekan setimnya di klub Ibu Kota Spanyol itu sekaligus pemain Milan saat ini, bintang Kroasia Luka Modric, di posisi pertama.

Daftar susunan Kroos, yang ia sebutkan pada hari Rabu ini melalui podcast "Einfach mal Luppen", adalah sebagai berikut: Modric di posisi pertama, disusul pemain Spanyol Andres Iniesta, kemudian rekan senegaranya Xavi Hernandez, lalu pemain Inggris Steven Gerrard di urutan keempat, sementara pemain Jerman Michael Ballack berada di posisi kelima.

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Pilihan menempatkan Modric di posisi puncak mencerminkan penghargaan besar yang dimiliki bintang Kroasia itu dari mantan rekan setimnya, setelah duo tersebut membentuk salah satu lini tengah terbaik dalam sejarah modern.

Kroos dan Modric bermain bersama di skuad Los Blancos selama 10 musim, sejak bergabungnya pemain Jerman itu ke klub pada tahun 2014 dari Bayern Munich, hingga ia pensiun dari sepakbola pada tahun 2024.

Kedua pemain itu, bersama pemain Brasil Casemiro, membentuk trio poros di tim, dan berkontribusi pada era yang penuh pencapaian, yang paling menonjol adalah raihan 5 gelar Liga Champions Eropa selama periode kebersamaan mereka.

Kroos menjalani 465 pertandingan dengan seragam Real Madrid, sementara Modric tampil dalam 597 pertandingan selama kariernya bersama klub, yang berlangsung dari tahun 2012 hingga 2025.



