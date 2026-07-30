Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, mantan direktur teknik klub Barcelona, terlibat persaingan dengan tiga pelatih asal Portugal untuk menukangi Al-Ahli Saudi pada musim mendatang, menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media sebelumnya memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran diri dari kursi kepelatihan Al-Ahli, pada hari Kamis ini, untuk menangani tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa direktur olahraga Al-Ahli asal Portugal, Rui Pedro, tengah berfokus pada tiga nama untuk dinegosiasikan pada periode saat ini, guna menukangi tim Saudi tersebut pada musim mendatang.

Xavi menempati posisi teratas dalam daftar kandidat, meski absen dari dunia kepelatihan selama sekitar dua musim, tepatnya sejak kepergiannya dari kursi kepelatihan Barcelona pada akhir musim 2023-2024.

Daftar tersebut juga mencakup pelatih asal Portugal, Vitor Pereira, yang pernah menukangi Al-Ahli itu sendiri pada musim 2013-2014, dan yang perhentian kepelatihan terakhirnya adalah bersama Nottingham Forest pada paruh kedua musim lalu.

Nama asal Portugal lainnya yang dimasukkan Al-Ahli ke dalam daftar kandidat adalah Nuno Espirito Santo, direktur teknik West Ham United saat ini, yang sebelumnya pernah bekerja bersama rival tradisional Al-Ittihad antara tahun 2022 dan 2023, ketika ia meraih gelar Liga dan Piala Super bersamanya.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa itulah daftar utama yang menjadi fokus Rui Pedro, dengan adanya daftar cadangan yang mencakup pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, yang melatih Al-Ittihad pada musim lalu, serta pelatih asal Belanda, Arne Slot, mantan pelatih Liverpool.

Namun, jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, memastikan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Slot tidak berpikir untuk menukangi Al-Ahli pada periode saat ini, karena ia menunggu tawaran yang sesuai untuk kembali bekerja di salah satu liga besar Eropa.

Perlu diingat bahwa Jaissle menukangi Al-Ahli sejak 2023, dan ia berhasil meraih gelar Liga Champions Asia Elite bersama tim itu selama dua musim beruntun, serta memenangkan gelar Piala Super Saudi bersamanya setelah absen selama sembilan tahun penuh.