Timnas Arab Saudi mengumumkan program persiapannya untuk turnamen Piala Asia 2027, yang akan diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi pada periode 7 Januari hingga 5 Februari.

Undian turnamen benua tersebut menempatkan timnas Arab Saudi di Grup 1 bersama tiga tim Arab lainnya, yaitu Kuwait, Oman, dan Palestina.

Timnas Arab Saudi menyebutkan dalam pernyataan yang dirilis melalui akun resminya di platform "X" pada hari Kamis ini bahwa tim akan menjalani dua kamp latihan sebelum turnamen, yang di sela-selanya akan digelar 4 pertandingan persahabatan melawan timnas-timnas Asia.

Tahap pertama dari masa persiapan berupa kamp latihan di Qatar selama periode antara 9 hingga 17 November mendatang, di mana Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan dan Uzbekistan dalam dua pertandingan persahabatan masing-masing pada 13 dan 17 di bulan yang sama.

Adapun tahap kedua mencakup kamp latihan di kota Khobar, Arab Saudi, pada periode 21 Desember hingga 3 Januari mendatang, di mana tim akan menghadapi Qatar dan Yordania masing-masing pada 27 Desember dan 2 Januari, dengan laga melawan Yordania berlangsung secara tertutup.

Timnas Arab Saudi telah mengumumkan pada kemarin lusa, Selasa, jadwal pertandingannya di Piala Asia, yang rinciannya sebagai berikut:

Timnas Arab Saudi akan memulai perjalanannya di turnamen Asia tersebut dengan menghadapi Palestina, pada 7 Januari di Stadion King Fahd Sports City.

Pertandingan kedua akan berlangsung di stadion yang sama, melawan timnas Oman, pada 12 Januari.

Adapun pertandingan ketiga sekaligus terakhir di fase grup, Arab Saudi akan menjalaninya melawan timnas Kuwait, pada 17 Januari di Stadion King Abdullah Sports City.