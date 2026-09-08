Juara bertahan Ousmane Dembele menyebut tiga favorit utamanya untuk peraih Ballon d'Or dan turut menyebut seorang superstar Bayern Munich. Namun, ia sendiri tidak ingin memasukkan dirinya ke dalam lingkaran kandidat untuk penghargaan paling bergengsi tersebut.

"Tidak, saya tidak pernah ikut campur dalam hal seperti itu. Saya tidak pernah memilih diri saya sendiri," jelas Dembele, yang memenangi pemilihan Pemain Terbaik Dunia musim lalu di depan Lamine Yamal dan rekan setimnya di PSG, Vitinha, kepada France Football.

Di saat yang sama, Dembele menyebut kandidat yang menurutnya paling menjanjikan. "Tanpa urutan: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, catatan redaksi), Harry Kane, yang menjalani musim yang sangat, sangat bagus, dan saya rasa, Kylian Mbappe!"

Menurut Dembele, masih ada "banyak yang lain. Michael Olise bisa masuk, karena dia menjalani musim yang luar biasa. Dia adalah pemain terbaik Bundesliga. Lamine Yamal juga. Fabian Ruiz, Pacho ... Orang mudah melupakan Pacho ini. Saya berharap dia tidak dilupakan tahun ini, karena dia pantas mendapatkannya."

Dembele: Ballon d'Or? "Akan tetap berada di tangan pemain PSG"

Setelah kembali menjuarai Liga Champions bersama PSG, pemain Prancis itu juga tidak percaya "bahwa persaingan untuk trofi ini masih terbuka. Saya pikir, trofi ini akan tetap berada di tangan seorang pemain Paris Saint-Germain."

Sementara itu, superstar Real, Mbappe, juga sudah menyatakan ambisinya untuk meraih Ballon d'Or dan menyebut dirinya "sebagai pemain terbaik di dunia". Hal itu kemudian membuatnya mendapat kritik keras dari seorang legenda Prancis, yang menyebut pernyataannya "kekanak-kanakan dan menyedihkan".