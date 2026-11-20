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Mikel Arteta mengambil langkah tidak biasa dengan mengatur penggunaan Fantasy Premier League oleh skuad tim utamanya, bahkan anak-anaknya sendiri. Manajer Arsenal itu bertekad menutup setiap celah yang memungkinkan informasi taktik tersebar ke publik sebelum sepak mula.

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Bagaimana transfer di FPL membocorkan susunan pemain Arsenal

Kabar tim Arsenal tanpa sengaja bocor lebih dari 24 jam sebelum laga tandang melawan Liverpool pada awal bulan ini melalui aktivitas di Fantasy Premier League (FPL). Meski absen sejak awal Oktober akibat cedera hamstring, pemain sayap Christos Tzolis memasukkan dirinya kembali ke tim FPL miliknya dan menjadikannya kapten sebelum bertandang ke Anfield.

Akun-akun media sosial rutin mencermati skuad dan transfer pemain di FPL untuk mencari petunjuk susunan pemain. Begitu tenggat pada Sabtu pagi memperlihatkan pilihan Tzolis, para pengamat menangkap petunjuk bahwa ia akan secara mengejutkan menjadi starter melawan Liverpool setelah absen sebulan.

Awalnya, Tzolis memiliki dirinya sendiri, Riccardo Calafiori, dan Ezri Konsa di tim FPL-nya. Namun, sebelum laga kandang Arsenal berikutnya melawan Hull, ia menggunakan wildcard untuk mencoret semua pemain Arsenal.

Arteta pastikan aturan diperketat bagi skuad dan keluarga

Arteta, yang dikenal tertutup soal rencana taktik, turun tangan langsung di ruang ganti dan di rumahnya agar pemain Arsenal tidak dipilih di FPL.

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Ketika ditanya kepada siapa ia telah berbicara mengenai pembatasan FPL itu, Arteta menjawab: "Kepada Christos, kepada skuad, dan juga kepada anak-anak saya."

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Menjelaskan bagaimana persoalan itu sampai ke rumahnya, manajer Arsenal tersebut menambahkan: "Mereka juga terus-menerus menanyakan hal ini kepada saya. Karena mereka ingin tahu. Ini menjadi bahan pembicaraan. Sekali lagi, ini termasuk hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini, dan ini sesuatu yang baru."

Mengapa kerahasiaan tetap penting bagi Arsenal

Di era digital, perubahan kecil pada tim fantasy football dapat dengan cepat memberi petunjuk kepada lawan. Karena itu, menjaga kerahasiaan di internal tim menjadi bagian penting dari kepercayaan di ruang ganti bagi Arteta.

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Mengenai perlunya melindungi persiapannya, ia menjelaskan: "Kami belum pernah menangani hal ini [sebelumnya], dan saya ingin menerapkan langkah-langkah baru. Namun, tentu saja kerahasiaan sangat penting karena ini menyangkut kepercayaan dan apa yang ingin Anda lakukan. Itu harus dijaga sebagai rahasia besar."

Arteta berjanji mencegah kejadian serupa terulang: "Kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan itu tidak terjadi." Ketika ditanya apakah langkah-langkah tersebut sudah berlaku, ia menjawab: "Ya."

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Pengamanan kabar tim Arsenal diperketat

Dengan berlakunya pembatasan dari Arteta, para pemain Arsenal dan keluarganya kini harus menghindari pemilihan pemain Arsenal di FPL. Langkah Tzolis mencoret mereka melalui wildcard menjelang laga melawan Hull menunjukkan bahwa skuad sudah mematuhinya.

Dalam laga-laga mendatang, Arteta berharap aturan ketat ini mencegah para pemantau di media sosial mengetahui pemain yang kembali dari cedera atau kejutan dalam susunan pemain sebelum daftar resmi diumumkan.