Termasuk 3 suara Arab: 13 negara yang memberikan suara Ballon d'Or untuk Yamal

Majalah "France Football" asal Prancis, pada Jumat malam ini, mengungkap detail persaingan perebutan penghargaan Ballon d'Or, yang dimenangkan oleh bintang Bayern Munich, Harry Kane, pada Senin lalu di ibu kota Inggris, London.

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, meraih posisi pertama dalam pemungutan suara para jurnalis dari 13 negara, dalam persaingan Ballon d'Or untuk tahun 2026.

Daftar negara yang memberikan suara mereka kepada Yamal di posisi pertama mencakup 3 negara Arab, yaitu Aljazair, Tunisia, dan Yordania.

Daftar tersebut meliputi Albania, Aljazair, Burkina Faso, Tanjung Verde, Honduras, Yordania, Makedonia Utara, Meksiko, Wales, Portugal, Swiss, Tunisia, dan Turki.

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Penyerang Inggris Harry Kane mengumpulkan 1055 poin, menjadikannya memuncaki persaingan dengan unggul hanya 28 poin atas bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, yang menempati posisi kedua dengan 1027 poin, menurut hasil akhir pemungutan suara.

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, berada di posisi ketiga dengan 881 poin, disusul rekan senegaranya Rodri dengan 726 poin, kemudian pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, dengan 612 poin.

Pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, menempati posisi keenam dengan 541 poin, disusul rekan setimnya asal Prancis Ousmane Dembele dengan 418 poin, kemudian pemain Norwegia Erling Haaland, penyerang Manchester City, dengan 378 poin.

Pemain Prancis Michael Olise, pemain Bayern Munich, berada di posisi kesembilan dengan 296 poin, sementara pemain Spanyol Fabian Ruiz, pemain Paris Saint-Germain, menempati posisi kesepuluh dengan 201 poin.

Kane memuncaki klasemen setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan tim nasional, sementara Mbappe tampil gemilang bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan posisinya di antara bakat-bakat paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Kvaratskhelia juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions Eropa, sementara Haaland terus bersinar bersama Manchester City, dan Olise menyuguhkan musim yang istimewa bersama Bayern Munich.

Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing memilih 10 pemain terbaik, sesuai sistem yang memberikan 15 poin kepada peraih posisi pertama, kemudian 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.