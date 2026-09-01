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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty

Diterjemahkan oleh

Termahal dalam sejarah Premier League: Enzo Fernandez menuju Manchester City

Transfers
E. Fernandez
Manchester City vs Coventry City
Manchester City
Coventry City
Premier League
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Argentina
Inggris

Manchester City menuntaskan transaksi untuk merekrut gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, dalam salah satu transaksi terbesar di bursa transfer musim panas, setelah kedua klub mencapai kesepakatan terkait kepindahan pemain tersebut ke Stadion Etihad.

Fabrizio Romano, jurnalis yang mengkhususkan diri dalam berita transfer, mengumumkan bahwa transaksi tersebut telah rampung, seraya menegaskan bahwa nilainya melampaui 125 juta pound sterling, setelah negosiasi panjang antara kedua klub, sementara sang pemain bersiap menjalani tes medis sebagai persiapan menuntaskan kepindahannya.

Dengan nilai tersebut, Enzo Fernandez menjadi transaksi termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama pemain asal Swedia, Alexander Isak, yang pindah dari Newcastle United ke Liverpool seharga 125 juta pound sterling.

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Manchester City bergerak agresif selama jam-jam terakhir untuk menuntaskan transaksi ini, setelah Enzo menunjukkan keinginannya untuk pindah ke klub berjuluk The Citizens itu, terutama karena keinginannya untuk kembali bekerja sama dengan pelatih Enzo Maresca, yang sebelumnya pernah menanganinya selama masa keberadaannya di Chelsea.

Premier League
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Negosiasi antara City dan Chelsea mencapai tahap-tahap lanjut setelah melalui periode tarik-menarik, di mana klub London itu bersikeras memperoleh kompensasi finansial besar sebagai imbalan melepas gelandang asal Argentina tersebut.

Enzo diperkirakan akan menjalani tes medis di Manchester, sebelum pengumuman resmi transaksi ini, yang merupakan pukulan kuat dari Manchester City pada hari terakhir bursa transfer.

Enzo Fernandez bergabung dengan Chelsea dari Benfica pada Januari 2023, dan sejak saat itu menjadi salah satu pemain paling menonjol di tim, serta menjuarai Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina.

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