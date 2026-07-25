Klub Al Hilal Arab Saudi menyiapkan dana fantastis untuk merekrut pemain Kolombia Luis Diaz, sayap Bayern Munich Jerman, pada bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah laporan media telah menegaskan bahwa Al Hilal menempatkan Luis Diaz di puncak daftar incarannya pada bursa transfer musim panas ini, setelah sebelumnya berhasil mendatangkan sayap asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United.

Jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri mengatakan bahwa Richard Hughes, direktur olahraga Liverpool saat ini yang akan memimpin Al Hilal setelah berakhirnya bursa transfer musim panas, adalah sosok yang memimpin proses negosiasi dengan Luis Diaz.

Tavolieri menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Al Hilal belum masuk ke dalam negosiasi resmi dengan Bayern Munich hingga saat ini, karena klub tersebut ingin meyakinkan sang sayap Kolombia lebih dulu sebelum memulai negosiasi dengan klub Bavaria itu.

Untuk itu, "Sang Pemimpin" akan menawarkan kepada mantan bintang Liverpool tersebut gaji tahunan senilai 25 juta euro, guna mendapatkan persetujuannya.

Jika ia setuju, maka Al Hilal akan langsung memulai negosiasinya dengan Bayern Munich, di mana klub tersebut akan menawarkan nilai antara 120 hingga 150 juta dolar untuk menyetujui penyelesaian transfer ini, yang akan menjadikan Diaz sebagai pemain termahal dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Sang sayap Kolombia akan melampaui pemain Brasil Neymar da Silva yang didatangkan Al Hilal dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 dengan nilai 90 juta euro, angka yang belum terpecahkan hingga saat ini.

Tavolieri menyebutkan bahwa Al Hilal telah menyiapkan anggaran besar untuk perekrutan pada bursa transfer musim panas ini, mencapai 350 juta dolar, yang berarti transfer Diaz mungkin bukan yang terakhir jika berhasil dirampungkan.

Perlu diingat bahwa Al Hilal telah merekrut 6 pemain hingga saat ini pada bursa transfer musim panas ini, yang paling menonjol adalah sayap asal Belanda Crysencio Summerville, ditambah Mohammed Al Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al Anzi, Mohammed Al Sarnouh, dan Nawaf Al Habashi.