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Mantan penyerang Manchester United, Dimitar Berbatov, melontarkan kritik tajam terhadap bekas klubnya setelah kekalahan telak yang memalukan di kandang Como dalam laga Liga Champions, Rabu. Pengamat asal Bulgaria itu mempertanyakan upaya para pemain saat tim Serie A besutan Cesc Fabregas menghancurkan tim tamu di tengah hujan deras di Italia.

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Mantan penyerang kecam hasil memalukan di Italia

Berbatov mengecam keras penampilan mantan klubnya setelah mereka dihancurkan 4-1 oleh tim asuhan Fabregas dalam laga Liga Champions, Rabu. Hanya delapan hari setelah kebobolan pada menit pertama melawan Atletico Madrid, Manchester United kembali kebobolan ketika laga baru berjalan 118 detik, kali ini lewat Nico Paz. Kelengahan itu menjadikan mereka klub Inggris pertama dalam sejarah yang kebobolan dalam dua menit pertama pada dua pertandingan beruntun di kompetisi utama Eropa.

Tuan rumah yang tampil dominan bongkar kelemahan pertahanan

Getty Images

Gelandang serang asal Argentina itu mencetak dua gol dan, di antara kedua golnya, memberi umpan untuk gol Tasos Douvikas. Jacobo Ramon kemudian menyundul bola dengan keras untuk mencetak gol keempat bagi klub yang masih bermain di Serie D saat United terakhir kali menjuarai Liga Champions pada 2008.

Saat berbicara kepada TNT Sports, Berbatov menyampaikan penilaian tajam tentang betapa telaknya tim tamu kalah dalam segala aspek: "Ini malam yang sangat buruk. Pertandingan yang sangat buruk bagi United. Tidak ada yang berjalan baik, dan Como mengungguli mereka dalam segala hal. Mulai dari gol, merebut bola, penguasaan bola, hingga kepercayaan diri. Como memiliki semuanya."

Menganalisis gol cepat tuan rumah dan ruang yang diberikan kepada Paz, ia menambahkan: "Seolah-olah mereka sedang menghadapi tim kedua. Lihat gol pertama itu, kepercayaan diri saat menguasai bola, waktu yang mereka miliki saat menguasai bola."

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Penampilan lesu memunculkan pertanyaan lebih besar

Hanya gol hiburan pada masa tambahan waktu dari pemain pengganti Joshua Zirkzee, melalui umpan silang Amad Diallo, yang membuat tim tamu terhindar dari kekalahan terbesar mereka di Liga Champions (takluk 4-0 dari Barcelona pada 1994) maupun kekalahan terburuk mereka di kompetisi Eropa (takluk 5-0 dari Sporting pada 1964). Zirkzee menggantikan kapten Bruno Fernandes pada pertengahan babak kedua, setelah dua rekrutan INEOS senilai total £110 juta, Matheus Cunha dan Andrey Santos, ditarik keluar saat jeda.

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Berbatov lebih menyoroti cara timnya menyerah ketimbang skor akhir: "Terkadang yang menjadi persoalan bukan kekalahannya, melainkan bagaimana Anda kalah, dan itulah persoalannya hari ini, bagaimana kami kalah dalam pertandingan itu. Setelah penampilan seperti ini, mungkin, seperti biasa, [orang-orang bertanya], 'Apakah para pemain ini tepat untuk bersaing di level tertinggi? Apakah pelatihnya tepat? Apakah ini cara yang tepat?' Tentu saja, setelah pertandingan seperti ini, orang-orang akan mengatakan kami membutuhkan lebih banyak pemain, kami membutuhkan pemain yang lebih baik, kami membutuhkan ini dan itu. Apa yang bisa Anda katakan setelah penampilan seperti ini?"

Mempertanyakan komitmen yang ditunjukkan skuad malam itu, pria Bulgaria tersebut menyimpulkan: "Hari ini tidak terlihat semua pemain memberikan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Como tampak seperti sedang bersenang-senang. Ini terlihat seperti pertandingan antara orang dewasa dan anak-anak."

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Pelatih meminta maaf, masa depannya tak pasti

IMAGO

Hasil memalukan pada Rabu itu menambah tekanan besar terhadap pelatih Michael Carrick menjelang pertandingan liga melawan Bournemouth akhir pekan ini. Seusai laga, Carrick tampak mengabaikan para pemainnya saat berjalan menghampiri para pendukung yang datang mendukung tim, sambil berulang kali mengangkat tangan sebagai tanda permintaan maaf. Adegan itu langsung mengundang perbandingan dengan reaksi Ole Gunnar Solskjaer setelah kekalahan 4-1 di markas Watford pada November 2021, sebelum ia dipecat 24 jam kemudian.