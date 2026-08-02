"Dia punya potensi yang jauh lebih besar daripada yang sudah dia tunjukkan. Di latihan saya sudah melihat Karim yang lebih baik", ujar pelatih kepala tim Katalan itu setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Birmingham City, laga di mana Adeyemi berada di lapangan selama 45 menit pertama.

Pemain baru yang datang dari Borussia Dortmund itu memang beberapa kali memperlihatkan kelasnya dalam duel melawan klub divisi kedua Inggris tersebut, tetapi secara keseluruhan dia terutama mencuri perhatian lewat umpan-umpan yang tidak akurat dan penyelesaian akhir yang lemah. Saat jeda, dia digantikan wonderkid Swedia Roony Bardghji.

"Banyak hal" dari permainan Adeyemi "tidak begitu bagus", jelas Flick. "Tetapi dia juga baru menjalani pekan latihan pertamanya, jadi itu normal. Kecepatannya dan kualitas penyelesaian akhirnya bagus, dia punya banyak potensi. Dan saya juga pikir dia bisa memberi kami banyak hal."

Barca baru beberapa hari lalu secara resmi mengumumkan perekrutan pemain berusia 24 tahun itu. Biaya dasar yang dikabarkan mencapai 22 juta euro plus bonus hingga tujuh juta euro akan masuk ke kantong BVB. Di tim Katalan, Adeyemi menandatangani kontrak hingga 2031.

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Juara dunia Spanyol belum bermain untuk Barcelona

Alih-alih penyerang timnas Jerman dengan 11 caps itu, debutan lain justru menjadi penentu laga bagi Barca saat melawan Birmingham. Pemain Mesir berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim, yang direkrut dari Al Ahly pada Juni, mencetak dua gol.

Para juara dunia anyar Barcelona seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, atau Pau Cubarsi masih belum masuk skuad. Kiper timnas Marc-Andre ter Stegen juga tidak ikut, yang kini tinggal selangkah lagi dipinjamkan ke Ajax Amsterdam.

Barcelona dan Adeyemi akan memulai musim baru LaLiga pada 23 Agustus, ketika juara Spanyol 29 kali itu harus bertandang ke markas Elche.