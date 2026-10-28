Di saat Barcelona di bawah asuhan pelatih Jerman Hans-Dieter Flick memetik buah dari keyakinan mutlaknya pada gaya menyerang, dengan meraih dua gelar La Liga beruntun serta gelar Piala Super dan Copa del Rey secara layak, mulai muncul tagihan mahal dari antusiasme tanpa syarat ini.

Sejak kedatangan Flick, gol yang paling sering bersarang di gawang tim Catalan saat menghadapi tim-tim elite datang dengan pola yang sudah hafal di luar kepala, yang memanfaatkan dengan sangat lihai lini pertahanan Barcelona yang selalu maju secara berlebihan.

Atletico Madrid, yang bersiap menghadapi Barcelona 10 hari lagi dalam duel puncak perebutan posisi teratas La Liga, adalah contoh paling jelas dari tim yang menghafal pelajaran dan menerapkannya dengan sempurna.

Pengamat perjalanan Barcelona di bawah kepemimpinan Flick, yang terakhir adalah El Clasico melawan Real Madrid, mencatat bahwa tim ini kebobolan gol-gol mematikan di menit-menit akhir, bahkan saat unggul dalam skor, dan resep golnya nyaris sama dan tak berubah: umpan panjang atau umpan silang yang memecah lini pertahanan yang maju untuk menyasar ruang di belakang bek sayap, diikuti penetrasi vertikal cepat dari penyerang di kedalaman untuk menyelesaikan serangan.

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Persamaan berisiko tinggi ini, yang Flick tidak tahu cara menyeimbangkannya, membuahkan hasil khususnya melawan Atletico Madrid sejak tahun 2024, menurut yang disebutkan "Mundo Deportivo".

Malam Montjuic: Permulaan

Pada pekan ke-18 musim 2024-2025 di Stadion Montjuic, laga itu menentukan posisi teratas. Skor 1-1 hingga menit ke-96, sebuah hasil yang mempertahankan Barcelona di puncak. Namun kekeukeuhan Flick untuk menekan demi merebut kemenangan membuka pintu lebar-lebar.

Diego Simeone memanfaatkan keberanian tim Catalan, saat Nahuel Molina melaju sendirian tanpa pengawalan di sisi kanan, dan mengirim umpan silang mendatar ke tiang jauh, yang gagal diantisipasi Inigo Martinez dan Pau Cubarsi, hingga Alexander Sorloth menempatkannya dengan satu sentuhan ke gawang Inaki Pena, dan mengakhiri tahun 2024 di puncak klasemen.

Peringatan Pedri yang Tak Didengar

Adegan itu terulang pada 25 Februari 2025 di leg pertama semifinal Copa del Rey. Barcelona unggul 4-2 pada menit ke-75, lalu 4-3 pada menit ke-93. Pertahanan Barcelona berdiri harfiah di tengah lapangan, sebuah umpan panjang ke sayap kiri menempatkan Samuel Lino tanpa pengawalan, lalu dengan mudah mengumpan kepada Sorloth yang tanpa ampun, hingga mencetak gol penyama 4-4 di hadapan Wojciech Szczesny.

Setelah malam itu, Pedri melontarkan peringatan tegas: "Hal ini telah terjadi pada kami di liga, dan kini terulang lagi. Kami harus berhati-hati, kami harus belajar bagaimana menjaga penguasaan bola dan tidak menekan lini pertahanan kami seperti ini di menit-menit akhir".

Namun peringatan itu berlalu bagai angin lalu; sebab di leg pertama semifinal Copa del Rey musim 2025-2026 pada 13 Februari 2026, Atletico menghancurkan Barcelona empat gol tanpa balas di Wanda Metropolitano, gol ketiga dan keempat datang dengan skenario yang sama: umpan silang dari sayap dan penetrasi di kedalaman, hasil kerja Ademola Lookman dan Julian Alvarez.

Dan tragedi itu terulang di kancah Eropa pada perempat final Liga Champions di musim yang sama, pada menit ke-44 dengan skor 0-0, Alvarez mengumpan bola kepada Giuliano Simeone yang sendirian, menyebabkan Cubarsi diusir keluar dan mencetak gol dari tendangan bebas.

Dan di babak kedua, ketika pertahanan mendekat ke arah kiper Joan Garcia, datang gol Sorloth dari umpan silang Matteo Ruggeri di sisi kiri. Adapun pada leg kedua, meski Barcelona unggul cepat 2-0, gol Atletico untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 datang melalui serangan balik klasik pada menit ke-30 yang tampak seolah terjadi di menit ke-90: umpan silang Marcos Llorente kepada Lookman.

Fenomena Tak Terbatas pada Atletico

Atletico adalah yang paling diuntungkan, tetapi bukan satu-satunya, sebab di fase grup Liga Champions, Barcelona imbang 1-1 dengan Paris Saint-Germain di Montjuic pada menit ke-90 sebelum kalah 2-1 lewat gol dengan pola yang sama: pertahanan di tengah lapangan, umpan dari Vitinha kepada Achraf Hakimi di sisi kanan, umpan silang akurat kepada Goncalo Ramos.

Adapun momen yang paling menyakitkan adalah pada leg kedua semifinal Liga Champions 2024-2025 melawan Inter Milan; Barcelona mencetak gol lolos ke final pada menit ke-88, lalu pada menit ke-93 saat menekan untuk menambah gol, Marcus Thuram menerima bola dan mengumpankannya kepada Denzel Dumfries yang melewati Gerard Martin, lalu mengirim umpan silang kepada Acerbi yang mencetak gol 3-3 dan membawa Inter ke final.

Flick selalu membenarkan hal itu dengan alasan kurangnya konsentrasi atau hilangnya vitalitas sebagaimana yang ia lakukan setelah El Clasico terakhir, dengan tetap bertahan pada gaya menyerang tanpa syarat, gaya yang sama yang telah diperhalus oleh pelatih-pelatih lain dari sekolah Barcelona seperti Pep Guardiola dan Luis Enrique, melalui pengaktifan zona aman dan protokol yang memperhitungkan kesalahan individu.

Adapun dengan Flick, gagasan itu masih berat sebelah, tidak memperhitungkan konteks apa pun selain kepatuhan pada rencana: menyerang dengan lini pertahanan yang selalu maju, sehingga keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada keunggulan taktis dan teknis mutlak dari seluruh pemain serta terhindarnya mereka dari segala kesalahan, sebuah hal yang mustahil dalam sepak bola modern.



