Terlibat skandal seksual! Persidangan mengancam masa depan bintang Real Madrid

Raúl Asencio, bek Real Madrid asal Spanyol, akan menghadapi persidangan pidana pada September mendatang atas tuduhan menyebarkan gambar-gambar intim yang melibatkan seorang di bawah umur, meski kedua korban yang diduga telah mencabut laporan mereka terhadapnya, dalam sebuah kasus yang membayangi masa depan pemain berusia 23 tahun itu, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Surat kabar Inggris "The Athletic" melaporkan hari Jumat ini bahwa Asencio menghadapi dua dakwaan berdasarkan Pasal 197.1.3, ayat 2 dan 5, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Spanyol: pertama, penyebaran video tanpa persetujuan, dan kedua, membagikan video eksplisit yang bermuatan seksual dan melibatkan seorang di bawah umur. Ia akan diadili bersama 3 mantan rekannya di akademi muda Real Madrid.

Hakim menolak seluruh dalil pembelaan

Hakim yang menangani kasus tersebut, kemarin Kamis, menolak seluruh dalil yang diajukan para pengacara pembela keempat pria itu selama sidang pendahuluan yang mendahului persidangan, yang dijadwalkan digelar pada 3, 4, dan 7 September mendatang.

Para pengacara pembela sebelumnya telah meminta agar sejumlah barang bukti dikeluarkan dari berkas perkara, terutama barang bukti yang diperoleh saat kepolisian Spanyol menyita ponsel para terdakwa, dalam upaya melemahkan perkara terhadap para klien mereka.

Tuduhan menghalangi penyelidikan

Dalam dokumen pengadilan yang dilihat oleh surat kabar "The Athletic", hakim menyatakan bahwa penyitaan tersebut "tidak memerlukan persetujuan pemilik" ponsel, seraya menegaskan keabsahan prosedur hukum yang ditempuh.

Dalam perkembangan yang mencolok, hakim menambahkan bahwa "seluruh terdakwa membuat salinan cadangan atas akun-akun mereka dengan tujuan menghapus konten sebelum penangkapan mereka, dengan maksud yang jelas untuk menghalangi penyelidikan atas peristiwa yang dilaporkan," merujuk pada kemungkinan upaya menyembunyikan barang bukti.

Persidangan yang mengancam masa depan pemain

Kasus ini datang pada saat yang genting bagi Asencio, yang memang tengah mengalami kesulitan di atas lapangan, di mana persidangan yang dinantikan itu menambah tekanan ekstra bagi pemain muda yang berusaha membuktikan dirinya di barisan klub kerajaan tersebut.

Meski kedua korban yang diduga telah mencabut laporan mereka, kejaksaan umum Spanyol memutuskan untuk melanjutkan perkara ini, sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan tuduhan yang diarahkan kepada sang pemain dan para mantan rekannya.