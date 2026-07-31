Raúl Asencio, bek Real Madrid asal Spanyol, menghadapi persidangan pidana pada September mendatang atas tuduhan menyebarkan gambar-gambar intim yang melibatkan seorang anak di bawah umur, meski kedua korban yang diduga telah menarik pengaduan mereka terhadapnya, dalam sebuah kasus yang membayangi masa depan pemain berusia 23 tahun itu, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Surat kabar Inggris "The Athletic" menyebutkan pada hari Jumat ini bahwa Asencio menghadapi dua tuduhan berdasarkan Pasal 197.1.3, ayat 2 dan 5, dalam KUHP Spanyol: yang pertama menyebarkan video tanpa persetujuan, dan yang kedua membagikan video eksplisit berkonten seksual yang melibatkan seorang anak di bawah umur. Ia akan diadili bersama 3 mantan rekan setimnya di akademi pemuda Real Madrid.

Hakim menolak seluruh argumen pembelaan

Hakim yang menangani kasus tersebut pada hari Kamis kemarin menolak seluruh argumen yang diajukan oleh para pengacara pembela keempat pria itu selama sidang pendahuluan yang mendahului persidangan, yang dijadwalkan digelar pada 3, 4, dan 7 September mendatang.

Para pengacara pembela sebelumnya meminta agar sebagian bukti dikeluarkan dari berkas perkara, terutama bukti yang diperoleh saat kepolisian Spanyol menyita ponsel para terdakwa, dalam upaya melemahkan kasus terhadap klien mereka.

Tuduhan menghalangi penyelidikan

Dalam dokumen pengadilan yang ditinjau oleh surat kabar "The Athletic", hakim menyatakan bahwa proses penyitaan itu "tidak memerlukan persetujuan pemilik" ponsel, seraya menegaskan keabsahan prosedur hukum yang ditempuh.

Dalam perkembangan yang mencolok, hakim menambahkan bahwa "seluruh terdakwa membuat cadangan (backup) atas akun-akun mereka dengan tujuan menghapus konten sebelum penangkapan mereka, dengan maksud yang jelas untuk menghalangi penyelidikan atas peristiwa yang dilaporkan", merujuk pada kemungkinan upaya menyembunyikan barang bukti.

Persidangan yang mengancam masa depan sang pemain

Kasus ini datang pada momen genting bagi Asencio, yang memang sedang mengalami kesulitan di atas lapangan, di mana persidangan yang dinanti itu menambah tekanan tersendiri bagi pemain muda yang berupaya membuktikan diri di barisan klub kerajaan tersebut.

Meski kedua korban yang diduga telah menarik pengaduan mereka, kejaksaan umum Spanyol memutuskan untuk melanjutkan kasus tersebut, sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan tuduhan yang dialamatkan kepada sang pemain dan mantan rekan-rekan setimnya.