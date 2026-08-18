Menurut informasi dari The Athletic, klub Premier League itu telah melanjutkan negosiasi untuk merekrut pemain Portugal tersebut. Menurut laporan itu, Villa bahkan optimistis bisa mencapai kesepakatan.

Perkembangan yang cukup mengejutkan, setelah direktur olahraga Max Eberl pada pekan lalu masih menyatakan negosiasi dengan juara bertahan Liga Europa itu telah gagal dan belakangan tanda-tanda kepindahan Palhinha ke Newcastle United kian menguat.

"Orang-orang membaca bahwa Aston Villa telah menghubungi kami terkait Joao. Itu benar. Tetapi kami tidak akan mencapai kesepakatan dengan Aston Villa, itu memang tidak mungkin. Karena kami tidak berada dalam situasi harus melakukan apa yang dipaksakan pihak lain kepada kami," kata Eberl. Klub Inggris itu sebelumnya, menurut kabar yang beredar, mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian kepada Bayern. Sementara itu, raksasa Jerman tersebut, menurut kabar yang beredar, mendorong penjualan permanen secara langsung.

FC Bayern Munchen: Apakah Joao Palhinha akan dipinjamkan lagi?

Menurut Athletic, Aston Villa tetap yakin bisa menuntaskan kesepakatan peminjaman. Pada Sabtu, setelah laga uji coba melawan RB Leipzig, Eberl juga tidak lagi secara tegas menutup kemungkinan peminjaman. "Saat ini ada begitu banyak kemungkinan berbeda tentang bagaimana hal-hal tertentu bisa diamankan. Jika ada skema peminjaman, di mana seseorang mengatakan kami siap membayar biaya pinjaman yang tinggi, maka itu juga harus diterima."

Yang juga mengejutkan dari perubahan arah ini adalah Bayern tampaknya sudah berada dalam pembicaraan konkret dengan calon peminat di sekitar laga melawan Leipzig. Hal itu dijelaskan Eberl saat ditanya soal tidak masuknya Palhinha dalam skuad untuk Telekom Cup: "Ada negosiasi. Dan ada negosiasi di mana transfer bisa terjadi. Karena itu kami tidak ingin mengambil risiko hari ini." Pada saat yang sama, ia memprediksi proses yang "berlarut-larut". Namun, Newcastle kabarnya sudah tidak lagi dalam persaingan, seperti terungkap dalam laporan The Athletic. Menurut laporan tersebut, upaya The Magpies untuk merekrut gelandang bertahan itu tidak berhasil dan kesepakatan dinilai tidak mungkin tercapai.

Sementara itu, surat kabar Portugal A Bola melaporkan bahwa Benfica Lisbon telah mencapai kesepakatan dengan Palhinha untuk kontrak berdurasi empat tahun. Selain itu, tawaran senilai 15 juta euro plus lima juta euro dalam kemungkinan bonus telah masuk ke Säbener Straße. Sudah lama beredar rumor tentang ketertarikan klub Portugal itu terhadap Palhinha, tetapi sang pemain kabarnya lebih memilih kembali ke Premier League.

Getty Images

FC Bayern Munchen: Siapa lagi pemain yang harus pergi?

Palhinha bergabung ke tepi Sungai Isar pada 2024 dari FC Fulham dengan nilai 50 juta euro atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, setahun setelah transfernya gagal terwujud pada musim panas sebelumnya, tetapi ia tidak memenuhi ekspektasi. Pada musim lalu, gelandang bertahan berusia 31 tahun itu bermain dengan status pinjaman di Tottenham Hotspur, tetapi transfer permanen tidak terwujud. Untuk transfer seperti itu, Bayern meminta sekitar 25 juta euro.

Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, ia tidak lagi masuk dalam rencana Vincent Kompany. Hal yang sama juga berlaku untuk Sacha Boey dan Bryan Zaragoza, yang juga benar-benar diharapkan meninggalkan klub. "Kami masih punya waktu hampir dua setengah pekan," tegas Eberl. "Sejak awal kami sudah berkomunikasi dengan sangat jelas, baik secara internal maupun eksternal, bagaimana situasinya. Selalu tidak mudah untuk mengambil keputusan seperti itu, menyampaikan hal-hal seperti itu, tetapi itu juga bagian dari bisnis."